Хроники COVID-19: Минздрав подтвердил смерть еще одного врача

Обновленная статистика Минздрава: общее число летальных исходов пациентов с коронавирусом нового типа в Молдове достигло 239 человек.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Новая смерть в рядах медработников: в Кишиневе в субботу скончался врач, у которого ранее выявили COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты с сожалением сообщает о смерти врача, доктора медицинских наук, практика, руководителя кафедры педиатрической хирургии, ортопедии и анестезиологии Гаврила Бояна - ценного специалиста в области детской хирургии, который посвятил лечебной и преподавательской деятельности свыше 40 лет, внеся вклад в медсистему Молдовы и в спасение тысяч жизней детей", - отметили в ведомстве.

Бояну было 74 года. Его перевели из частной клиники в институт скорой помощи 9 мая. У него подтвердился COVID-19. Гаврил Боян скончался в субботу, 23 мая.

"Выражаем соболезнования семье и всем, кто его знал", - отмечено в заявлении Минздрава.

Общее число летальных исходов пациентов с COVID-19 в Молдове достигло 239.

По состоянию на утро субботы в республике подтверждены тысяча 462 случая заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения. Всего в стране выявлены 6 тысяч 847 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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