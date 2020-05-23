Важное внешнеполитическое заявление президента Молдовы

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что выступает за сбалансированную внешнюю политику, взаимовыгодные отношения как с Востоком, так и с Западом. Он прокомментировал скандал вокруг обмена репликами в социальных сетях между румынским европарламентарием Зигфридом Мурешану и молдавским премьером Ионом Кику.

Додон обратил внимание, что за последние дни было сделано много заявлений, которые могут неоправданно повлиять на хорошие отношения и стратегическое партнерство Молдовы с различными внешними партнерами, особенно с Румынией и Российской Федерацией.

"Моя позиция остается неизменной и последовательной - я выступаю за сбалансированную внешнюю политику, взаимовыгодные отношения как с Востоком, так и с Западом, в которых на первом плане находятся наши национальные интересы и хорошие отношения с внешними стратегическими партнерами", - написал президент в Facebook.

Он подчеркнул, что с обеспокоенностью отмечает "провокационную манеру, в которой Молдову и ее институты очерняют некоторые европарламентарии, кажущиеся в последние годы скорее членами оппозиционных партий в республике и имеющие пристрастный подход к интересам наших граждан. Что зачастую создает напряженность и искажает реалии нашей страны".

По его словам, к сожалению, в последнее время все чаще наблюдается использование в политиканских и популистских целях отношений Молдовы с внешними партнерами.

"Считаю, что такой подход должен быть прекращен. Наше сотрудничество должно быть строго ориентировано на интересы граждан и не должно зависеть от различных заявлений, независимо от того, с какой стороны они сделаны", - подчеркнул Додон.

Он обратил внимание, что Молдова пользуется щедрой поддержкой со стороны внешних партнеров. "Это мы увидели и во время пандемического кризиса, который переживаем, за что мы очень признательны. Это то, что действительно остается важным в наших отношениях", - заключил глава государства.

Румынский евродепутат, в частности, обвинил правительство республики в том, что оно не справляется с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, потому что ранее не справилось с реформами.

"Смотрю я на этих румынских мальчиков в евроструктурах, которые пытаются взять над нами "шефство"... Потерянные, ничего в жизни и в стране не добившиеся, способные только "мячи подносить"... Что сделал ты для своей страны, ведь она стонет от самой большой коррупции в Европе? У тебя в одном уезде Сучава больных коронавирусом столько, сколько половина всех заразившихся в Молдове. И врачей примерно столько же", - написал Кику на своей странице в Facebook.

По его словам, умершие от COVID-19 в уездах молдавской части Румынии — это 40% всех скончавшихся в стране. "И в два раза больше умерших молдаван на правом берегу, чем на левом, хотя численность населения равная", - добавил Кику.

Вслед за ответом молдавского премьера на выпад румынского европарламентария поступила реакция от МИД Румынии. Внешнеполитическое ведомство страны-соседки осудило заявления Иона Кику. В позиции министерства указано, что "подобные заявления демонстрируют неуважение к Румынии и двусторонним отношениям стратегического партнерства по евроинтеграции Молдовы".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova