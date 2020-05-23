Минздрав: в Молдове подтвердили 147 новых случаев инфицирования COVID-19

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом достигло на сегодняшний день в Республике Молдова 6 тысяч 994.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 147 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

За минувшие 24 часа были проведены 1 тысяча 285 тестов, из которых повторно - 296.

Также за сутки зарегистрированы еще 3 смерти от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов, спровоцированных COVID-19, достигло 242.

Число выздоровевших достигло 3 тысячи 452 человек. Общее количество инфицированных составило 6 тысяч 847.

Среди заразившихся за минувшие сутки вновь есть медработники: 8 медсестер, 2 фельдшера и 5 человек из обслуживающего персонала клиник.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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