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Тест на COVID-19.

Минздрав: в Молдове подтвердили 147 новых случаев инфицирования COVID-19

© AFP 2020 / ANDREW MILLIGAN
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1157)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200523/30341375/minzdrav-moldova-podtverdili-147-novykh-sluchaev-infitsirovaniya-covid-19.html

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом достигло на сегодняшний день в Республике Молдова 6 тысяч 994.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 147 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

Больница Тома Чорбэ.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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За минувшие 24 часа были проведены 1 тысяча 285 тестов, из которых повторно - 296.

Также за сутки зарегистрированы еще 3 смерти от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов, спровоцированных COVID-19, достигло 242. 

Число выздоровевших достигло 3 тысячи 452 человек. Общее количество инфицированных составило 6 тысяч 847. 

Среди заразившихся за минувшие сутки вновь есть медработники: 8 медсестер, 2 фельдшера и 5 человек из обслуживающего персонала клиник.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1157)

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