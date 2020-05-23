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Табличка у входа в посольство Республики Молдова в Москве.

Важная информация для граждан Молдовы, желающих вернуться из России на родину

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200523/30341636/vazhnaya-informatsiya-dlya-grazhdan-moldova-zhelayuschikh-vernutsya-russia-na-rodinu.html

Молдавская дипмиссия в Москве пояснила, что нужно делать соотечественникам для того, чтобы добраться до Кишинева.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputmik. Посольство Молдовы в России выступило с уточнением для граждан республики, которые хотели бы вернуться домой из РФ.

Самолет AirMoldova
© Sputnik / Игорь Взоров
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"После завершения чрезвычайной ситуации в середине мая авиакомпании Air Moldova и Fly One уже самостоятельно обеспечивают полеты из Москвы в Кишинев без списков, составленных на базе заполненных гражданами анкет (chestionar), без координации с посольством и министерством иностранных дел", - уточнили в молдавской дипмиссии.

Там отметили, что желающие вернуться в Кишинев уже не должны консультироваться с посольством и высылать ему документы. "Необходимо напрямую обращаться в авиакомпаниям Air Moldova и Fly One, и обсудить с ними все детали полета, способ оплаты, перевозку багажа и другие детали. Вся необходимая информация по полетам может быть предоставлена исключительно этими авиакомпаниями", - пояснил источник.

В дипмиссия подчеркнули, что она продолжит оказывать всю необходимую помощь гражданам Республики Молдова, находящимся на территории Российской Федерации, учитывая сложную ситуацию с COVID-19.

"Если эпидемиологическая ситуация позволит, планируем с 8 июня восстановить консульские услуги, необходимые для граждан страны. Рекомендуем следить за объявлениями на официальном сайте посольства и на Facebook-странице дипломатической миссии", - добавили в структуре.

Самолет на фоне полнолуния.
© AP Photo / Michael Probst
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С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. А с 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать в течение всего периода чрезвычайного положения.

Таким образом, с тех пор организовывались только чартерные рейсы для доставки граждан Молдовы, находящихся за границей, домой. Всего за март-май из России при содействии посольство Молдовы вернулись воздушным путем порядка трех тысяч граждан республики.

Чрезвычайное положение в Молдове истекло 15 мая. Тогда же власти ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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