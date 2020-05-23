Молдавско-румынские отношения в виртуальном и реальном пространстве

В молдавском и румынском сегменте Интернета разгорелся скандал с дипломатическим дымком. Обмен репликами между Мурешаном и Кику стал самой обсуждаемой темой выходных. Как отреагировали в Кишиневе и Бухаресте на фейсбучные заявления политиков, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Вся эта история началась с заявления румынского европарламентария Зигфрида Мурешана, который на своей странице в Facebook обвинил правительство Молдовы в том, что оно не справляется с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, потому что ранее не справилось с реформами.

© Facebook / Siegfried Muresan Румынский европаралментарий Зигфрид Мурешан.

Молдавский премьер Ион Кику решил ответить не по дипломатическим каналам, а так же, как поступил автор демарша, – на просторах Facebook.

"Смотрю я на этих румынских мальчиков в евроструктурах, которые пытаются взять над нами "шефство"... Потерянные, ничего в жизни и в стране не добившиеся, способные только "мячи подносить"... Что сделал ты для своей страны, ведь она стонет от самой большой коррупции в Европе? У тебя в одном уезде Сучава больных коронавирусом столько, сколько половина всех заразившихся в Молдове. И врачей примерно столько же", - написал Кику.

По его словам, умершие от COVID-19 в уездах молдавской части Румынии — это 40% всех скончавшихся в стране. "И в два раза больше умерших молдаван на правом берегу (реки ПРут - ред,), чем на левом, хотя численность населения равная", - добавил Кику.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova Молдавский премьер Ион Кику.

Реакция МИД Румынии

Вслед за ответом молдавского премьера на выпад румынского европарламентария поступила реакция от МИД Румынии. Внешнеполитическое ведомство страны-соседки осудило заявления Иона Кику.

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В позиции министерства указано, что "подобные заявления демонстрируют неуважение к Румынии и двусторонним отношениям стратегического партнерства по евроинтеграции Молдовы".

Более того, в связи с этим инцидентом румынский МИД даже вызвал посла Молдовы в Бухаресте.

Позиция президента Молдовы

Глава республики Игорь Додон в связи с этой ситуацией обратил внимание, что за последние дни было сделано много заявлений, которые могут неоправданно повлиять на хорошие отношения и отношения Молдовы с различными стратегическими внешними партнерами, особенно с Румынией и Российской Федерацией.

© Sputnik / Rodion Proca Президент Молдовы Игорь Додон.

"Моя позиция остается неизменной и последовательной - я выступаю за сбалансированную внешнюю политику, взаимовыгодные отношения как с Востоком, так и с Западом, в которых на первом плане находятся наши национальные интересы и хорошие отношения с внешними стратегическими партнерами", - написал президент в Facebook.

Он подчеркнул, что с обеспокоенностью отмечает "провокационную манеру, в которой Молдову и ее институты очерняют некоторые европарламентарии, кажущиеся в последние годы скорее членами оппозиционных партий в республике и имеющие пристрастный подход к интересам наших граждан. Что зачастую создает напряженность и искажает реалии нашей страны".

По словам главы государства, к сожалению, в последнее время все чаще наблюдается использование в политиканских и популистских целях отношений Молдовы с внешними партнерами.

"Считаю, что такой подход должен быть прекращен. Наше сотрудничество должно быть строго ориентировано на интересы граждан и не должно зависеть от различных заявлений, независимо от того, с какой стороны они сделаны", - подчеркнул Додон.

Он обратил внимание, что Молдова пользуется щедрой поддержкой со стороны внешних партнеров. "Это мы увидели и во время пандемического кризиса, который переживаем, за что мы очень признательны. Это то, что действительно остается важным в наших отношениях", - заключил глава государства.

Демократы хотят поговорить

В Демпартии Молдовы заявили, что дистанцируются от заявлений премьер-министра Кику, которые, по их мнению, могут нанести серьезный ущерб отношениям между Кишиневом и Бухарестом, и попросили в срочном порядке созвать заседание коалиции по этому вопросу - хотя все депутаты перешли в режим самоизоляции.

В то же время в ДПМ выразили несогласие с "тенденциозным и неуважительным" методом, которым евродепутат дает оценки молдавским правительствам.

"Категоричные формулировки о провале в урегулировании кризиса COVID и о провале реформ поверхностны и не соответствуют действительности", - отметили в Демпартии.

Коммунисты поддержали молдавского премьера

Внепарламентская Партия коммунистов выразила солидарность с молдавским премьером в его оценке заявлений члена Европарламента от Румынии. В политфомировании также отметили, что подобный ответ со стороны одного из представителей руководства республики прозвучал впервые за последние 10 лет.

В ПКРМ считают, что претензии румынского евродепутата к молдавскому правительству по поводу реализации европейских реформ лишены оснований.

"Молдова подписала Договор об Ассоциации, в Кишиневе находится официальное представительство ЕС во главе с Петером Михалко. Вот они пусть и оценивает, насколько успешно или неуспешно внедряется в Молдове план мероприятий, предусмотренный этим договором. А Совет Европы, членом которого является Республика Молдова, пусть оценивает ход демократических преобразований. А Венецианская комиссия Совета Европы – проводит экспертизу законодательства. И так далее", - отметили в ПКРМ.

Настроения в молдавской оппозиции

Тема фейсбучных постов очень скоро перекочевала из разряда "обмен мнениями" чуть ли не до категории "дипломатического скандала" и обнажила деликатные проблемы молдавского политического класса. В частности, парламентская оппозиция отреагировала молниеносно на коммюнике внешнеполитичсекого ведомства страны-соседки, ополчившись против главы правительства республики. Правда, никто из ее представителей не упомянул румынского евродепутата, который выступил с обвинениями в адрес молдавских властей.

Лидер партии PAS Майя Санду раскритиковала заявления молдавского премьера.

"Румыния должна знать, что ни Додон, ни его премьер-министр не представляют мнение людей", - отписала Санду на своей странице в Facebook.

К слову, Мурешан в том же посте, между обвинениями правительству Кику, посвятил Санду практически оду.

Член парламентской группы Pro Moldova, бывший демократ и экс-спикер парламента Молдовы Андриан Канду выразил на просторах сети возмущение поведением молдавского премьера. Любопытно, почему только он ничем не парировал обвинениям Мурешана, которые касаются в том числе и самого Канду? Ведь румынский евродепутат недобрым словом вспомнил времена, когда у власти в Молдове находилась Демпартия, а председателем парламента был сам Андриан Канду.

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Встрепенулись и унионисты (сторонники объединения Молдовы и Румынии), которые потребовали отправить кабмину Кику в отставку.

Что скрывается за обвинениями Мурешану в адрес правительства Молдовы

Случайностей, как говорится не бывает. И в политике, разумеется, тоже. Пост Мурешану в свете намеченных на 1 ноября президентских выборов в Молдове очень даже вписывается в электоральный формат.

Хотя избирательная гонка официально в республике не стартовала, некоторые уже предпринимают те или иные попытки для того, чтобы начать сбор электоральных очков.

В том числе и благодаря "помощи" извне – от румынского евродепутата Мурешану.

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