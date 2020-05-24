Как действовать рестораторам Молдовы, которые понесли потери: подробности

В связи с карантинными ограничениями все заведения общепита в Молдове еще закрыты, корреспондент Sputnik выяснял: как им выйти из простоя и наиболее быстро покрыть вынужденные потери.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Самой пострадавшей отраслью экономики от пандемии коронавируса считается туризм, а сектор HoReCa – его составляющая часть. Рестораторы понесли ощутимые убытки от вынужденного простоя. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Молдова рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Они пострадали не только от введения карантинных мер, они понесли потери на более длительный срок, поскольку в семейных бюджетах статья расхода, предназначенная на поход в ресторан или кафе, - далеко не самая важная, та, которую можно отложить", - рассказала Ларюшина.

По словам специалиста, именно сектор HoReCa до пандемии коронавируса позволял решать текущие проблемы безработицы в Молдове, ведь значительная часть населения в стране занята именно в сфере услуг.

"Если у рестораторов Молдовы была бы поддержка от государства, то период вынужденных карантинных ограничений они могли бы использовать для проведения ребрендинга, для переосмысления концепции услуг, блюд, чтобы привлечь массового клиента и быстрее покрыть потери от простоя", - заявила Ларюшина.

Пример такого переосмысления ресторанного бизнеса в Молдове уже был. После кризиса 2008 года в стране закрылись дорогостоящие и пафосные рестораны для богатых людей, их место на рынке быстро заняли сети закусочных - как с блюдами европейской и американской кухни, так и с национальными деликатесами.

Сегодня, по словам Ларюшиной, многим владельцам ресторанов и кафе, если они хотят для себя успешного будущего, следует найти ту нишу, которая поспособствует заинтересованности посетителей в том, чтобы выбрать для отдыха конкретное заведение, потому что в нем есть то, что в других отсутствует.

Менее пострадал вторичный рынок услуг – отели, существующие преимущественно в столице и ряде крупных городов Молдовы, а также пансионаты, расположенные в местах, которые наиболее часто посещают иностранные туристы.

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