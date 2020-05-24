Как сказались на авторынке Молдовы несколько месяцев карантина

Падение оборота в данном сегменте за март - апрель выражается даже не десятками процентов, а кратной величиной.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Продажи на автомобильном рынке Молдовы всего за два карантинных месяца существенно снизились. Об этом заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Проанализировал и могу вам сказать, что рынок рухнул почти в два раза с марта по апрель. Если в прошлом году за аналогичный период были зарегистрированы 5 тысяч 80 автомобилей, то в этом году их число упало до 2 тысяч 800", - отметил эксперт.

По его словам, официальные продажи в марте упали на 320 миллионов леев или на 50%.

"С 910 миллионов леев в марте 2019-го до всего лишь 590 миллионов леев первом весеннем месяцев этого года", - пояснил специалист.

В апреле, как отметил экономист, официальные продажи сократились примерно на 350 миллионов леев.

"То есть в общей сложности спад официальных продаж за карантинный период достиг порядка 700 миллионов леев", - сказал Ионицэ.

При этом экономист отметил, что на протяжении последних пяти лет, при отсутствии нормальных дорог и инфраструктуры в стране, резко увеличилось число покупаемых машин.

"Темпы роста были очень большие. Поэтому сейчас рынок просел практически в два раза, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, а если с концом 2019-го, то ситуация еще хуже. Однако несмотря на это, при большом объеме рынка – это не так страшно", - сказал Ионицэ в комментарии Sputnik.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что люди не спешат или даже отказываются от покупки машины, так как не уверены в своем будущем.

"Сколько это продлится? Вероятно, еще минимум полгода рынок будет чувствовать себя не очень хорошо. Люди не уверены в стабильности ситуации", - сказал Ионицэ.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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