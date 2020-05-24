Вкладывать в ремонт невыгодно: автобусный парк готовится к сборке машин

На сегодняшний день муниципальный транспорт столицы без маршрутных такси не способен справиться с пассажиропотоком.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Кишиневский автобусный парк к осени будет готов начать сборку новых транспортных единиц.

Большие и маленькие

Планируется, что на территории парка начнут работать как "отверточное производство", так и линия диагностики, сообщил исполняющий обязанности директора муниципального предприятия "Городской автобусный парк" Геннадий Задесенец. Ранее столичные власти утвердили план обновления городского пассажирского транспорта на 2020-2023 годы.

"Закупка ста автобусов, а также последующая сборка в течение трех лет еще 150 позволит выравнять ситуацию с общественным транспортом. Мы планируем сборку не только 12-метровых машин, но и автобусов меньшего формата", - пояснил Задесенец.

Предполагается, что последние будут обслуживать население пригородов Кишинева.

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Как отметил собеседник, достигнутые с Республикой Беларусь договоренности открывают перспективу для сборки в Молдове не только троллейбусов, но и городские автобусов.

"Межправительственное соглашение дает возможность освобождения от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. То есть продукция минского производства обойдется значительно дешевле, чем закупка такой техники в другом месте", - отметил собеседник.

Ранее примар (мэр) Кишинева Ион Чебан заявлял, что цена на автобусы из Республики Беларусь, собранные в Кишиневе, будет на 7-10% ниже чем у транспортных единиц, поставленных уже готовыми с заводов.

Чинить старые автобусы стало невыгодно

Ежедневно Городской автобусный парк регистрирует до 15 поломок машин, вышедших на линию. Как правило, устранить неисправности непосредственно на маршруте невозможно. Поэтому вышедшие из строя автобусы приходится буксировать в парк, что стоит довольно дорого.

"На материалы и запасные части мы ежедневно тратим 20-25 тысяч леев. И это не учитывая расходные материалы, такие как масла, дизельное топливо. Ежегодно сумма набегает приличная, так как приходится выполнять как текущий, так и капитальный ремонт, чтобы поддерживать подвижной состав", - пояснил Задесенец.

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По словам руководителя автобусного парка, учреждение заработало за год 36 миллионов леев. На покрытие расходов из муниципального бюджета выделили 130 миллионов.

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