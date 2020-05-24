Вкладывать в ремонт невыгодно: автобусный парк готовится к сборке машин

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Кишиневский автобусный парк к осени будет готов начать сборку новых транспортных единиц.
Большие и маленькие
"Закупка ста автобусов, а также последующая сборка в течение трех лет еще 150 позволит выравнять ситуацию с общественным транспортом. Мы планируем сборку не только 12-метровых машин, но и автобусов меньшего формата", - пояснил Задесенец.
Предполагается, что последние будут обслуживать население пригородов Кишинева.
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Как отметил собеседник, достигнутые с Республикой Беларусь договоренности открывают перспективу для сборки в Молдове не только троллейбусов, но и городские автобусов.
"Межправительственное соглашение дает возможность освобождения от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. То есть продукция минского производства обойдется значительно дешевле, чем закупка такой техники в другом месте", - отметил собеседник.
Ранее примар (мэр) Кишинева Ион Чебан заявлял, что цена на автобусы из Республики Беларусь, собранные в Кишиневе, будет на 7-10% ниже чем у транспортных единиц, поставленных уже готовыми с заводов.
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"На материалы и запасные части мы ежедневно тратим 20-25 тысяч леев. И это не учитывая расходные материалы, такие как масла, дизельное топливо. Ежегодно сумма набегает приличная, так как приходится выполнять как текущий, так и капитальный ремонт, чтобы поддерживать подвижной состав", - пояснил Задесенец.
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По словам руководителя автобусного парка, учреждение заработало за год 36 миллионов леев. На покрытие расходов из муниципального бюджета выделили 130 миллионов.
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