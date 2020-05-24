Важно для безработных: когда пройдет первая после режима ЧП ярмарка вакансий

Как и прежде, самыми востребованными работниками на рынке труда остаются продавцы, кассиры, курьеры и медработники.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Впервые в Молдове ярмарка вакансий пройдет по-новому. Агентство занятости совместно со своими территориальными подразделениями организует мероприятие в онлайн-формате.

Ярмарка вакансий для всей страны

Такой способ общения позволит избежать лишних контактов во время пандемии, а также получить информацию о предложениях на рынке труда жителям не только столицы, но и самых отдаленных уголков Молдовы.

Как рассказала заведующая колл-центром при Агентстве занятости населения Алла Кучук, ярмарка пройдет с 8 по 15 июня.

"Люди смогут дистанционно зайти на платформу e-angajare.md, где работодатели, которым требуются работники, введут информацию о своих вакансиях. Посмотрев ее, любой человек сможет дистанционно связаться с работодателем, отправить свое резюме", - пояснила она.

По словам Кучук, в рамках ярмарки вакансий также в онлайн-режиме может состояться собеседование между соискателем и работодателем.

Безработица стремительно растет

На данный момент в Агентстве занятости населения Молдовы зарегистрированы свыше 31 тысячи безработных. Всплеск заявлений от граждан пришелся на период чрезвычайного положения. Только за последние два месяца на учет стали более 13-ти тысяч человек. В аналогичный период прошлого года эта цифра составляла четыре тысячи, отметила Кучук.

"Росту безработицы способствовали несколько факторов. Первый - многие люди вернулись из-за рубежа. Второй - многие были уволены во время чрезвычайного положения, и они стали на учет в территориальные подразделения Агентства занятости", - отметила глава колл-центра.

В период ЧП были увеличены государственные ассигнования на выплату пособий по безработице По данным Агентства занятости населения, они составили 168 миллионов леев.

Прогнозы не внушают оптимизма

Официальное число безработных в Молдове может увеличиться в два раза. Такой прогноз озвучил премьер-министр Ион Кику во время своей большой пресс-конференции. Он также напомнил, что существует такой феномен как черная безработица, которая не отражается ни в одной статистике. Эти прогнозы косвенно подтверждает и ситуация на рынке вакансий.

Как отметила глава колл-центра Агентства занятости населения, в период чрезвычайного положения немногие работодатели обращались в территориальные подразделения в поисках сотрудников.

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