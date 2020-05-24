Важно для безработных: когда пройдет первая после режима ЧП ярмарка вакансий

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Впервые в Молдове ярмарка вакансий пройдет по-новому. Агентство занятости совместно со своими территориальными подразделениями организует мероприятие в онлайн-формате.
Ярмарка вакансий для всей страны
Как рассказала заведующая колл-центром при Агентстве занятости населения Алла Кучук, ярмарка пройдет с 8 по 15 июня.
"Люди смогут дистанционно зайти на платформу e-angajare.md, где работодатели, которым требуются работники, введут информацию о своих вакансиях. Посмотрев ее, любой человек сможет дистанционно связаться с работодателем, отправить свое резюме", - пояснила она.
По словам Кучук, в рамках ярмарки вакансий также в онлайн-режиме может состояться собеседование между соискателем и работодателем.
Безработица стремительно растет
"Росту безработицы способствовали несколько факторов. Первый - многие люди вернулись из-за рубежа. Второй - многие были уволены во время чрезвычайного положения, и они стали на учет в территориальные подразделения Агентства занятости", - отметила глава колл-центра.
В период ЧП были увеличены государственные ассигнования на выплату пособий по безработице По данным Агентства занятости населения, они составили 168 миллионов леев.
Прогнозы не внушают оптимизма
Официальное число безработных в Молдове может увеличиться в два раза. Такой прогноз озвучил премьер-министр Ион Кику во время своей большой пресс-конференции. Он также напомнил, что существует такой феномен как черная безработица, которая не отражается ни в одной статистике. Эти прогнозы косвенно подтверждает и ситуация на рынке вакансий.
Как отметила глава колл-центра Агентства занятости населения, в период чрезвычайного положения немногие работодатели обращались в территориальные подразделения в поисках сотрудников.
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