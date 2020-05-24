Новые данные Минздрава по COVID-19: 261 пациент выздоровел, а 8 скончались

Была обнародована информация о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19, а также о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Число излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове достигло 3 тысяч 713 человек. Соответствующие данные представили в воскресенье в Минздраве.

В ведомстве сообщили о выздоровлении еще 261 пациента с ранее подтвержденным наличием COVID-19. Из них 93 человека находились на лечении в больницах, а 168 - на дому под наблюдением семейных врачей.

Всего в республике подтверждены 6 тысяч 994 случая инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 874 - в Приднестровье.

Состояние здоровья пациентов: 288 - тяжелых (из них 25 подключены к аппаратам ИВЛ), 597 - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтвержден 1 тысяча 481 случай заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 346 врачей, 575 медсестер, 77 фельдшеров, 20 фармацевтов, 463 сотрудников вспомогательного персонала.

В Минздраве сообщили еще о 8 летальных исходах. Таким образом, в Молдове зарегистрированы 250 смертей пациентов с COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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