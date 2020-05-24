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Металлические молдавские леи.

Повысят ли тариф в маршрутках до 10 леев: примар Кишинева дал ответ

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200524/30344280/povysyat-li-tarif-v-marshrutkakh-do-10-leev-primar-chisinau-dal-otvet.html

Глава столичной администрации прокомментировал ситуацию с общественным транспортом, а также меры, которые рассматривают городские власти для наведения порядка на дорогах муниципия.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Столичные власти не согласны с повышением до 10 леев тарифа на проезд в микроавтобусах. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан в воскресенье, подводя итоги недели.

"Есть проблемы в некоторых зонах, люди ждут транспорта по три-четыре часа. Даже принимая во внимание сложившуюся ситуацию, мы не можем согласиться на повышение тарифа на проезд в маршрутке до 10 леев", - отметил Чебан.

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Он прокомментировал решение муниципального совета по вопросу общественного транспорта, которое было принято на этой неделе.

Ион Чебан
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"Через тендер мы сможем приобрести 100 автобусов до конца 2020 года, 18 двухзвенных троллейбусов, и еще 30 троллейбусов можем собрать благодаря системе финансирования, которую предстоит утвердить мунсовету. Мы готовы привезти 200 единиц техники до конца 2020 года", - пояснил примар.

Градоначальник выразил надежду, что мунсоветники не будут политизировать вопрос, а смогут сесть за стол переговоров и принять как можно быстрее необходимые решения.

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На выходных без общественного транспорта

Также глава столичной администрации пояснил, почему работа общественного транспорта в эти выходные дни – в субботу и воскресенье – приостановлена.

"Это соответствует решениям, которые приняли в этом смысле центральные власти и Национальная комиссия", - отметил примар.

С понедельника, 25 мая, работа троллейбусов и автобусов возобновится в привычном режиме.

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Примар отдельно остановился и на ситуации с тяжкими дорожно-транспортными происшествиями в свете произошедшей на минувших выходных аварии, в которой погибли два человека.

Полиция
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"Было и много других серьезных ДТП. Распорядился, чтобы вице-примары, все ответственные лица вместе с МВД предусмотрели все возможные решения, которые могут быть применены в краткие, средние и продолжительные сроки", - отметил Чебан.

По его словам, это предусматривает повышение ответственности водителей, более жесткие штрафы и санкции вплоть до изъятия документов на право вождения.

"Распорядился создать карту наиболее опасных участков. Посмотрим, что можно сделать для улучшения работы системы светофоров, снижения скорости и многое другое, что можем сделать совместно с МВД", - сказал Чебан.

Резонасное ДТП произошло в ночь с 16 на 17 мая. Автомобиль Audi с 27-летний молодым человеком за рулем и пассажиркой в салоне передвигался на большой скорости по бульвару Штефана чел Маре. Легковушка врезалась в машину-такси Toyota, в которой 39-летний водитель вез 46-летнего клиента, ехало по улице Измаильская. В результате столкновения Audi отлетела в Dacia Logan, за рулем которой находился 40-летний мужчина, а затем в припаркованный Volkswagen.

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В полиции сообщили, что в результате ДТП погибли водитель и пассажир такси.

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