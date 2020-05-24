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Медработник.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове превысило 7 тысяч

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1164)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200524/30346393/obschee-chislo-podtverzhdennykh-sluchaev-covid-19-moldova-prevysilo-7-tysyach.html

После опубликования сегодняшних данных стало ясно, что преодолен еще один статистический (он же психологический) рубеж.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 99 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

Больница Тома Чорбэ.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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За минувшие 24 часа проведены 723 теста, из которых повторно - 124.

Среди заразившихся в этот период вновь есть медработники: 6 врачей, 4 медсестры и 6 человек из обслуживающего персонала клиник.

Число выздоровевших достигло 3 тысяч 713 человек, а скончавшихся - 250. Общее количество инфицированных составило 7 тысяч 93.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1164)

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