Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове превысило 7 тысяч

После опубликования сегодняшних данных стало ясно, что преодолен еще один статистический (он же психологический) рубеж.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 99 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

За минувшие 24 часа проведены 723 теста, из которых повторно - 124.

Среди заразившихся в этот период вновь есть медработники: 6 врачей, 4 медсестры и 6 человек из обслуживающего персонала клиник.

Число выздоровевших достигло 3 тысяч 713 человек, а скончавшихся - 250. Общее количество инфицированных составило 7 тысяч 93.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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