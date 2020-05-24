Тонкости экстрадиции, или Как Молдове могут выдать того или иного человека

О важных аспектах в процессе выдачи иностранным государством того или иного лица, а также о том, как авторитет правосудия страны влияет на решение вопроса об экстрадиции, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Прошедшая неделя среди прочего особо запомнилась двумя событиями. В самом начале семидневки генпрокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что экс-лидер Демпартии страны Владимир Плахотнюк – один из главных бенефициаров банковской кражи, и что этому есть достаточно доказательств. Спустя несколько дней кишиневский суд выдал ордер на заочный арест Плахотнюка – олигарх бежал из Молдовы летом 2019-го. И тут встает вопрос, когда страна, где обосновался бывший демократ, выдаст его Молдове. Sputnik разбирался в тонкостях передачи "с рук на руки" тех граждан, которых республика просит экстрадировать по тем или иным обвинениям.

Каковы принципы экстрадиции того или иного человека?

Есть несколько аспектов, касающихся института экстрадиции, которые зафиксированы в межгосударственных договорах и конвенциях, предусматривающих принципы и нормы процедуры. Об этом заявил в интервью радиостудии Sputnik доктор международного права, бывший судья Конституционного суда, профессор Николай Осмокеску.

"Во-первых, против персоны, выдачу которой требует государство, должно быть основание только правового характера, то есть этот человек должен был совершить уголовно наказуемое преступление, за которое предусмотрено лишение свободны не менее трех лет", - отметил собеседник.

Эксперт обратил внимание, что если в заявлении с просьбой о выдаче есть любой малейший политический акцент, то экстрадиция не будет осуществлена, так как большинство стран категорически отказываются от этого.

"Во-вторых, органы правопорядка того государства, у которого запрашивается экстрадиция, должны быть убеждены, что после того, как его выдали, он будет судим именно за указанные правонарушения, а не за какие-либо другие, которые не были предусмотрены в заявлении о выдаче", - подчеркнул профессор.

По его словам, еще один очень важный принцип заключается в том, что большинство стран не выдают иностранных граждан, если между государствами нет договора, или конвенции об оказании правовой помощи по уголовным, гражданским и брачно-семейным делам.

"И последний наиболее важный момент, который относится как к международному, так и к конституционному праву. Общий принцип, который закреплен в Конституции ряда государств, - собственные граждане не выдаются ни под каким предлогом, если только это не предусмотрено межгосударственным договором или международной конвенцией", - обратил внимание эксперт.

В некоторых случаях экстрадиция обязательна

Осмокеску также рассказал, что есть конвенция о нераспространении срока исковой давности на преследование уголовно наказуемых деяний, совершенных военными преступниками, преступлений против человечности либо совершенных во время военных действий.

"То есть, на них не распространяются сроки давности, и обязательна выдача той стране, где было совершено это преступление, и которая запрашивает эту экстрадицию. Это автоматически", - сказал эксперт.

Все ли выдают тех, кого просят экстрадировать?

Собеседник обратил внимание, что есть ряд стран, которые независимо от тех или иных обвинений, которые выдвигаются против того или иного человека, не выдадут его даже при наличии самых серьезных оснований.

"Большинство личностей, которые бежали из Российской Федерации, нашли убежище именно в Великобритании. Их не выдают ни под каким предлогом. И есть еще одна проблема очень важная, если человек, против которого возбуждена процедура экстрадиции, попросил убежище, то его не выдадут до тех пор, пока не будет решена процедура запроса об убежище или положительно, или отрицательно", - пояснил Осмокеску.

Хватит ли Молдове авторитета правосудия?

По мнению доктора международного права, "авторитет правосудия в целом очень важен в процессе решения вопроса экстрадировать или нет то или иное лицо".

"Действительно наше правосудие, к сожалению, не пользуется высоким авторитетом на международной арене, в том числе в Европе, в том числе США. Поэтому и этот фактор может сыграть большую роль в проблеме отказа в выдаче того или иного лица", - считает Осмокеску.

К слову, именно в США по некоторым источникам и находится на данный момент Владимир Плахотнюк.

Как заявил в комментарии радиостудии Sputnik экс-генпрокурор Молдовы Валерий Гурбуля, насколько ему известно, Молдова не подписала двухстороннее соглашение с Соединенными Штатами по юридической помощи в уголовном преследовании.

"Поэтому даже сложно предположить, какое решение примут власти США по этому конкретному вопросу", - отметил собеседник.

Гурбуля напомнил, что именно Соединенные Штаты находятся в топе стран мира, которые не экстрадируют людей, особенно, если речь заходит о бывших политиках или крупных бизнесменах. Если Вашингтон откажет в выдаче Плахотнюка, молдавские прокуроры могут переслать им материалы уголовного дела и решение местных судебных инстанций для того, чтобы противоправные действия получили трактовку в соответствии с законами заокеанского государства.

"Есть проблема, она касается имиджа молдавской юстиции в представлении властей США, которые могут рассматривать это дело как политизированное. Эти факторы могут сыграть роль в отказе американских властей в экстрадиции Плахотнюка", - уточнил Гурбуля.

Суд столичного сектора Чеканы в пятницу, 22 мая, выдал мандат на заочный арест экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка на 30 суток. Об этом Sputnik заявил прокурор Ион Каракуян. Бывший глава Демпартии проходит по трем статьям обвинения: мошенничество, отмывание денег, а также организация и управление преступной группировкой. Согласно местному законодательству, две из этих статей классифицируются как особо тяжкие, за которые можно получить до 15 лет тюрьмы.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что беглец может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

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