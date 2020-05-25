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Игорь Додон

Додон: с 1 июня в Молдове могут снять большинство ограничений

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200525/30349946/dodon-s-1-iyunya-v-moldove-mogut-snyat-bolshinstvo-ogranicheniy.html

Комиссии по ЧС в здравоохранении предстоит решить вопрос о снятии с 1 июня ограничений на работу рынков в Кишиневе и Бельцах, на деятельность торговых центров, фитнес-клубов и сферы HoReCa. Такое предложение сделают власти республики, заявил Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. В Молдове с 1 июня могут снять большинство действующих ограничений, которые сохранялись в стране после окончания режима чрезвычайного положения. 

Заседание Парламента 06/03/2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон о целях, которые преследуют сторонники падения правительства Кику
Об этом заявил в понедельник президент Игорь Додон после еженедельного заседания с премьером Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной, принимавшей участие по видеосвязи.

Как подчеркнул глава государства, согласно представленной Минздравом статистике, в республике за неделю зарегистрировано улучшение эпидемиологической ситуации, значительно выросло количество излечившихся от коронавируса, а также есть снижение числа новых случаев и количества летальных исходов.

"Мы предложим, чтобы с 1 июня были сняты ограничения на работу рынков в Кишиневе и Бельцах, на деятельность торговых центров, фитнес-клубов и сферы HoReCa. На практике, с 1 июня, если комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении примет наше предложение, ограничения останутся только для детских садов и школ, а также на массовые собрания, где количество превышает 50 человек", - сказал Додон.

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Президент добавил, что власти намерены расширить сроки действия некоторых мер в помощь молдавскому бизнесу. 

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Правительство рассматривает возможность дополнительной поддержки бизнеса

По словам Додона, в первую очередь будут пересмотрены кредиты для предпринимателей, их срок оплаты продлят до конца года, ранее такая мера действовала в период чрезвычайного положения в стране.

"Государство покроет банковские проценты по новым кредитам на шесть фондов зарплат на общую сумму в 24 миллиарда леев для всей экономики до 31 декабря 2021 года", - пояснил Додон.

До этого, как уточнил президент, были утверждены три таких фонда. Глава государства объяснил, что ежемесячно один фонд насчитывает четыре миллиарда леев.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1168)


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