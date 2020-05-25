Годом медработника объявят 2020-й, а пенсионерам выплатят пособия

В этом году молдавские власти намерены удвоить заработную плату всем сотрудникам медицинского сектора, а также планируют оказать помощь пенсионерам.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Текущий 2020 год будет объявлен годом медицинского работника. Об этом заявил в понедельник президент Игорь Додон после еженедельного заседания с премьером Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

По словам Додона, соответствующий декрет будет подписан уже сегодня.

"Правительство уже сделало многое для поддержки медиков, но теперь мы решили предложить разработать конкретный план по удвоению зарплат не только врачей, но и всех медсестер и других сотрудников этого сектора", - сказал президент.

Глава государства добавил, что план разработают в ближайшее время, но таким образом, чтобы все сотрудники сектора понимали, когда им будут начислять увеличенные зарплаты. Как подчеркнул Додон, возможно, такие выплаты будут происходить поэтапно до следующего года.

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Президент рассказал, что помимо помощи врачам решено выдвинуть предложение о единовременной финансовой помощи в размере 700 леев всем пенсионерам, кто получает менее 3 тысяч леев.

"Было очень много разговоров о том, чтобы оказать помощь тем, у кого менее двух тысяч. Но затем было решено, что следует помочь и тем, у кого до трех, потому что и они очень нуждаются", - объяснил глава государства.

Додон отметил, что эту помощь предоставят в ближайшие месяцы, как только в правительстве разработают и утвердят соответствующий проект. Средства на выплаты, по словам президента, выделят из госбюджета.

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