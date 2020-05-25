10:51 25 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Тест на COVID-19

Новые данные Минздрава по ситуации с COVID-19: скончался еще один врач

© AFP 2020 / ANDREW MILLIGAN
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1168)
29 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200525/30350698/novye-dannye-minzdrav-situatsia-covid19-skonchalsya-esche-odin-vrach.html

Обнародована информация о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Число излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове достигло 3 тысяч 802 человек. Соответствующие данные представили в понедельник в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что за сутки выписали из больниц 89 человек, у которых ранее подтвердился COVID-19.

Медработник.
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове превысило 7 тысяч
Всего в республике выявили 7 тысяч 93 случая инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 880 - в Приднестровье.

Состояние здоровья пациентов: 275 - тяжелых (из них 23 подключены к аппаратам ИВЛ), 591 - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтверждено тысяча 497 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 352 врача, 578 медсестер, 78 фельдшеров, 20 фармацевтов, 469 сотрудников вспомогательного персонала.

В Минздраве сообщили еще о 6 летальных исходах. В одном из случаев скончался врач, у которого ранее подтвердили коронавирус.

"С сожалением сообщаем о смерти врача Федора Баргана. Ему было 45 лет. Он жил в АТО Гагаузия и работал в консультационном отделении районной больницы Комрата в качестве врача-инфекциониста. Опытный специалист и человек с безупречным поведением. Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам", - отметили в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что Федора Баргана госпитализировали 15 мая в РКБ.

Таким образом, в Молдове всего зарегистрированы 256 смертей пациентов с COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1168)

По теме

Разрабатываемая вакцина от COVID-19: российские создатели привили ее себе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девушка на пляже Bai Chay во Вьетнаме.
Радости пляжного отдыха
В России прошла акция Лучи добра в поддержку людей во время пандемии
В России прошла зрелищная акция в поддержку людей во время пандемии
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться