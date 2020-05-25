Новые данные Минздрава по ситуации с COVID-19: скончался еще один врач

Обнародована информация о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Число излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове достигло 3 тысяч 802 человек. Соответствующие данные представили в понедельник в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что за сутки выписали из больниц 89 человек, у которых ранее подтвердился COVID-19.

Всего в республике выявили 7 тысяч 93 случая инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 880 - в Приднестровье.

Состояние здоровья пациентов: 275 - тяжелых (из них 23 подключены к аппаратам ИВЛ), 591 - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтверждено тысяча 497 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 352 врача, 578 медсестер, 78 фельдшеров, 20 фармацевтов, 469 сотрудников вспомогательного персонала.

В Минздраве сообщили еще о 6 летальных исходах. В одном из случаев скончался врач, у которого ранее подтвердили коронавирус.

"С сожалением сообщаем о смерти врача Федора Баргана. Ему было 45 лет. Он жил в АТО Гагаузия и работал в консультационном отделении районной больницы Комрата в качестве врача-инфекциониста. Опытный специалист и человек с безупречным поведением. Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам", - отметили в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что Федора Баргана госпитализировали 15 мая в РКБ.

Таким образом, в Молдове всего зарегистрированы 256 смертей пациентов с COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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