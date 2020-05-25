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Полицейский

Полиция задержала 70 человек, находившихся в розыске

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200525/30352506/politsiya-zaderzhala-70-chelovek-nakhodyaschikhsya-v-rozyske.html

Больше половины задержанных столичным управлением полиции проходят по делам о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники столичного управления полиции задержали 70 человек, которые находились в розыске за совершение преступлений.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Так, в период с 18 по 24 мая полицией задержаны 44 человека, проходящих по уголовным делам о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Еще 26 человек разыскивались по делам, связанным с неуплатой долга.

Среди остальных задержанных, пытавшихся скрыться от следствия, большинство подозревается в таких преступлениях, как кража, незаконный оборот наркотиков, хулиганство и грабеж.

В то же время, за последние двое суток, сотрудники отдела по надзору за транспортом и дорожным движением управления полиции Кишинева зарегистрировали 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. Двое водителей были задержаны после того, как сели за руль в нетрезвом виде.

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Теги:
полиция


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