Полиция задержала 70 человек, находившихся в розыске

Больше половины задержанных столичным управлением полиции проходят по делам о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Сотрудники столичного управления полиции задержали 70 человек, которые находились в розыске за совершение преступлений.

Так, в период с 18 по 24 мая полицией задержаны 44 человека, проходящих по уголовным делам о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Еще 26 человек разыскивались по делам, связанным с неуплатой долга.

Среди остальных задержанных, пытавшихся скрыться от следствия, большинство подозревается в таких преступлениях, как кража, незаконный оборот наркотиков, хулиганство и грабеж.

В то же время, за последние двое суток, сотрудники отдела по надзору за транспортом и дорожным движением управления полиции Кишинева зарегистрировали 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. Двое водителей были задержаны после того, как сели за руль в нетрезвом виде.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova