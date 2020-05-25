В примэрии подвели итоги первого этапа проекта по онлайн-образованию

На первом этапе развития платформы было подготовлено более двух тысяч образовательных видеороликов, а на втором этапе планируется загрузить на сайт проекта еще столько же лекций.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. В примэрии (мэрии) Кишинева объявили, что первый этап реализации проекта Educatie online подошел к концу.

Как рассказал столичный градоначальник Ион Чебан, до настоящего момента специалистами в образовании было создано и загружено на сайт более 2,1 тысячи видеоуроков.

На платформе есть и другие лекции, а также ссылки на открытые образовательные ресурсы, которые могут помочь процессу обучения молдавских школьников.

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"Порядка 150 роликов создали специально для подготовки к экзаменам, также там более 500 открытых образовательных ресурсов. На сайте доступны 260 цифровых учебников, презентаций, упражнений и другие материалы", - такую информацию в ходе заседания муниципальных служб представила вице-примар Анжела Кутасевич.

По ее словам, за последнюю неделю на платформе зарегистрировано более 73 тысяч пользователей, было проведено около 180 тысяч сеансов и 689 тысяч раз были просмотрены видеоуроки.

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Особенно популярным стал канал проекта на видеосервисе Youtube.

"Нас радуют эти результаты, особенно то, что учащиеся, родители и преподаватели используют платформу и видеоуроки для продолжения дистанционного обучения. Проект доступен для пользователей как внутри страны, так и за ее пределами. Мы гордимся и намерены продолжать проект", – заявил Чебан.

На втором этапе развития платформы предлагается дополнить библиотеку видеуроками, достигнув отметки в 4,5 тысячи. Для этого столичная администрация подпишет меморандум о сотрудничестве с Министерством образования, культуры и исследований.

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Чебан рассказал, что ежедневно пользователи платформы обращаются к организаторам проекта со своими предложениями или сообщают о найденных ошибках.

К работе над платформой были привлечены 318 педагогов из семи десятков образовательных учреждений. Заместитель главы муниципального управления образования Виорика Негрей ранее заявляла, что их количество постоянно растет. Более того, преподаватели готовы и дальше трудиться над улучшением этой платформы, и уже сами предлагают много своих идей.

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