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Детсад. Архивное фото

Когда детские сады Кишинева смогут возобновить работу: в мэрии дали ответ

© Sputnik / Mikhail Mordasov
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200525/30352802/kogda-detskie-sady-chisinau-smogut-vozobnovit-rabotu-v-merii-dali-otvet.html

Порядка 66% родителей в молдавской столице высказались за то, чтобы их дети ходили в сады в течение лета.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Детские сады в Кишиневе остаются закрытыми до 30 июня. К этому времени, как обещают в примэрии (мэрии), в дошкольных образовательных учреждениях проведут ремонт. Об этом сообщили на заседании муниципальных служб в понедельник.

"Согласно решению Национальной комиссии в области здравоохранения, образовательный процесс приостановлен до 30 июня. Поэтому, учитывая и эпидемиологическую обстановку, до этого времени, скорее всего, открытие учреждений невозможно. Но мы параллельно работаем над правилами, которые должны соблюдаться при открытии детских садов", - заявила вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич.

По ее словам, на этой неделе состоится рабочее заседание с участием представителей Минобразования, Минздрава и Национального агентства общественного здоровья. "Памятка для детских садов, которую разработают специалисты, будет размещена на web-странице муниципалитета и в соцсетях", - отметила чиновница.

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Как пояснила вице-примар, с 18 мая возобновился процесс тендеров на ремонт в школах и детсадах столицы. "Уже есть несколько контрактов, которые переданы на подпись. До 30 июня детские сады будут отремонтированы, чтобы предстоящий процесс открытия не был отложен. Ранее планировалось провести ремонт в августе, но в этом году – в июне. Если будет возможным, то уже с июля садики будут работать", - добавила Кутасевич.

Она также сообщила, что по итогам проведенного среди родителей опроса порядка 66% высказались за то, чтобы дети ходили в сады в течение лета. По ее словам, это будет учитываться при распределении малышей по группам в целях снижения заражения как среди воспитанников, так и среди сотрудников образовательных учреждений.

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Тема:
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