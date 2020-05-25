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Здание Конституционного суда Молдовы

Додон: больше 10 решений КС за последние годы выходили за рамки Конституции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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19220
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200525/30353544/dodon-poryadka-14-reshenii-cc-za-poslednie-gody-vykhodili-za-ramki-konstitutsia.html

По мнению главы государства, практика конституционной юрисдикции "за последние 10 лет часто была порочной, провоцировала политическую и институциональную нестабильность и непонимание в рядах юристов и научного сообщества".

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Примерно 14 решений Конституционного суда Молдовы за последние годы выходили за рамки Конституции. Об этом заявил в понедельник президент республики Игорь Додон, комментируя обращение от имени инициативной группы, выступающей за реформу конституционной юрисдикции.

Конституция Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
На чем настаивают члены инициативной группы по конституционной реформе

В состав этой инициативной группы входят 17 бывших судей-конституционалистов и ученых-правоведов. Специалисты предлагают всем органам государственной власти, парламентским политическим партиям, научному сообществу, гражданскому обществу начать конструктивный и продуманный диалог о проблемах конституционной юрисдикции в Молдове и подумать о необходимости основательных реформ в этой области.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, институт президента открыт для диалога и направит на готовящуюся конференцию по этим вопросам двух опытных юристов, которые изложат свои аргументы и точку зрения аппарата главы государства на практику конституционной юрисдикции. По мнению президента, за последние 10 лет часто эта практика "была порочной, провоцировала политическую и институциональную нестабильность и непонимание в рядах юристов и научного сообщества".

В Молдове учреждена инициативная группа по реформе КС>>>

"По нашему мнению, примерно 14 решений Конституционного суда за последние годы выходили за рамки Конституции. КС своими решениями часто позволял себе незаконно изменять текст Конституции – невиданная в международной практике ситуация", - отметил Додон.

Ion Dron Ион Дрон
© Sputnik / Osmatesco
Дрон: наша юстиция все также нуждается в реформе
По словам главы государства, "введение в практику "временного отстранения" президента Конституционным судом, вопреки положениям Конституции; незаконные решения Суда в интересах узурпаторов государственной власти в июне 2019 года выставили нашу страну в дурном свете перед международным сообществом и затем были жестко осуждены Венецианской комиссией". Однако, по словам Додона, следует понимать, что эти решения все еще в силе, невзирая на осуждение со стороны ученых, практикующих юристов и Венецианской комиссии.

"Выражаю уверенность в том, что эти и другие проблемы конституционной юрисдикции в нашей стране будут основательно обсуждены в ходе анонсированной конференции, а научное сообщество, публичные органы власти, парламентские партии выйдут с предложениями для консолидации конституционной юрисдикции, которая должна обеспечить верховенство Конституции, суверенитет народа, равновесие и сотрудничество государственных органов", - добавил Додон.

Члены инициативной группы считают, что "ситуация, сложившаяся в области конституционного правосудия в Республике Молдова, является катастрофической для нашего общества и представляет реальную опасность для верховенства закона".

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