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КПП Леушены-Албица

Для перехода границы с Румынией и Украиной открыты только 13 пунктов

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200525/30353844/dlya-perekhoda-granitsy-s-rumyniey-i-ukrainoy-otkryty-tolko-13-punktov.html

Многие пункты пересечения государственной границы Молдовы закрыты на неопределенный срок до особых распоряжений, пока воспользоваться можно услугами лишь 13 КПП.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. В настоящий момент открыты и работают в нормальном режиме 13 пунктов пересечения молдавской границы. Об этом сообщает Таможенная служба.

Ведомство опубликовало полный список КПП, через которые осуществляется пропуск транспорта, грузов и людей.

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На границе с Румынией:

Леушены-Албица (автотранспорт), Скуляны (автотранспорт), Унгены-Яссы (железнодорожный транспорт), Джурджулешты-Галац, порт Джурджулешты (автотранспорт, железнодорожный и морской транспорт).

На границе с Украиной:

Атаки-Могилев-Подольский (автотранспорт), Вэлчинец-Могилев-Подольский (железнодорожный транспорт), Окница-Сокиряны (железнодорожный транспорт), Джурджулешты-Рени (автотранспорт и железнодорожный трнаспорт), Этулия-Фрикацей (железнодорожный транспорт), Тудора-Староказачье (автотранспорт).

"Остальные пункты пропуска остаются закрытыми на неопределенный период. Власти Молдовы будут официально уведомлены властями соседних стран о дате снятия ограничений на движение и возобновление деятельности пунктов пересечения границы", сообщает Таможенная служба.

Деятельность большинства пунктов перехода границы была прекращена, начиная с 14 марта, для предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

Здесь можно ознакомиться с интерактивной картой Таможенной службы, где в режиме реального времени отображается статус всех КПП.

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Тема:
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Теги:
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