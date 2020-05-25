Для перехода границы с Румынией и Украиной открыты только 13 пунктов

Многие пункты пересечения государственной границы Молдовы закрыты на неопределенный срок до особых распоряжений, пока воспользоваться можно услугами лишь 13 КПП.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. В настоящий момент открыты и работают в нормальном режиме 13 пунктов пересечения молдавской границы. Об этом сообщает Таможенная служба.

Ведомство опубликовало полный список КПП, через которые осуществляется пропуск транспорта, грузов и людей.

На границе с Румынией:

Леушены-Албица (автотранспорт), Скуляны (автотранспорт), Унгены-Яссы (железнодорожный транспорт), Джурджулешты-Галац, порт Джурджулешты (автотранспорт, железнодорожный и морской транспорт).

На границе с Украиной:

Атаки-Могилев-Подольский (автотранспорт), Вэлчинец-Могилев-Подольский (железнодорожный транспорт), Окница-Сокиряны (железнодорожный транспорт), Джурджулешты-Рени (автотранспорт и железнодорожный трнаспорт), Этулия-Фрикацей (железнодорожный транспорт), Тудора-Староказачье (автотранспорт).

"Остальные пункты пропуска остаются закрытыми на неопределенный период. Власти Молдовы будут официально уведомлены властями соседних стран о дате снятия ограничений на движение и возобновление деятельности пунктов пересечения границы", сообщает Таможенная служба.

Деятельность большинства пунктов перехода границы была прекращена, начиная с 14 марта, для предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

Здесь можно ознакомиться с интерактивной картой Таможенной службы, где в режиме реального времени отображается статус всех КПП.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova