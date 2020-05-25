Президент Молдовы объявил 2020-й годом медицинского работника

Глава государства подчеркнул, что политика, направленная на улучшение условий труда и обеспечение высокого социального статуса представителей сферы здравоохранения, должна быть усовершенствована.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ, которым 2020-й объявляется в Молдове Годом медицинского работника.

Как отметил глава государства, это решение принято в знак высокой оценки усилий персонала системы здравоохранения Молдовы в борьбе с пандемией коронавируса.

По сообщению Додона, создана Национальная комиссия по проведению мероприятий, приуроченных к Году медицинского работника, в которую войдут известные врачи, депутаты, члены правительства и аппарата президента, руководители лечебных учреждений. Разработка программы должна завершиться к 10 июня.

"Хочу еще раз подчеркнуть необходимость усовершенствования государственной политики, направленной на улучшение условий труда и обеспечение высокого социального статуса медицинских работников в нашей стране. Здоровье нации – наш приоритет, особенно в это трудное время, а людям, работающим в сфере здравоохранения, следует уделить должное внимание", - написал Игорь Додон в Facebook.

Президент отметил, что уже реализуется ряд инициатив по поддержке сферы здравоохранения, в том числе решение о двукратном повышении зарплат для всех медицинских работников. Кроме того, лучшим кадрам в системе здравоохранения вручаются почетные дипломы Президента РМ.

За два месяца правительство дополнительно направило в эту систему на борьбу с пандемией 54,4 миллиона леев из госбюджета и еще 55,6 миллиона леев из фондов обязательного медицинского страхования, напомнил глава государства.

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