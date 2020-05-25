Повлиял ли скандал в соцсетях между Мурешаном и Кику на коалицию ПСРМ-ДПМ

Глава государства прокомментировал скандал в соцсетях между румынским евродепутатом и молдавским премьером: "Румыны - наши братья из-за Прута. Братья братьями, но каждый хозяин в своем доме".

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что коалиция между социалистами и демократами - есть. Так он ответил на вопрос о том, повлиял ли на отношения между ПСРМ и ДПМ скандал в соцсетях между румынским евродепутатом Зигфридом Мурешаном и молдавским премьером Ионом Кику.

"Думаю, что будут дискуссии (между ПСРМ и ДПМ - ред.) и по этому вопросу. Понимаю позицию партнеров по коалиции, понимаю и позицию господина премьера, когда на правительство выступает с нападками европарламентарий, который скорее должен благоприятствовать диалогу между Молдовой и Европарламентом, но ведет себя как член какой-то оппозиционной партии Молдовы. Я понимаю позицию премьера, но мы должны быть взвешенными", - сказал Додон.

По его словам, Румыния – это стратегический партнер Молдовы.

"Это наши братья из-за Прута. Братья братьями, но каждый хозяин в своем доме", - подчеркнул президент.

Додон также отметил, что доволен работой правительства под руководством Иона Кику.

"Я говорил уже о том, что выступаю за взвешенную внешнюю политику", - отметил Додон.

Ранее Мурешан на своей странице в Facebook обвинил правительство Молдовы в том, что оно не справляется с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, потому что ранее не справилось с реформами.

Молдавский премьер решил ответить не по дипломатическим каналам, а также, как поступил автор демарша, – на просторах Facebook. "Смотрю я на этих румынских мальчиков в евроструктурах, которые пытаются взять над нами "шефство"... Потерянные, ничего в жизни и в стране не добившиеся, способные только "мячи подносить"... Что сделал ты для своей страны, ведь она стонет от самой большой коррупции в Европе? У тебя в одном уезде Сучава больных коронавирусом столько, сколько половина всех заразившихся в Молдове. И врачей примерно столько же", - написал Кику.

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По его словам, умершие от COVID-19 в уездах молдавской части Румынии — это 40% всех скончавшихся в стране. "И в два раза больше умерших молдаван на правом берегу (реки Прут - ред,), чем на левом, хотя численность населения равная", - добавил Кику.

Вслед за ответом молдавского премьера на выпад румынского европарламентария поступила реакция от МИД Румынии. Внешнеполитическое ведомство страны-соседки осудило заявления Иона Кику.

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