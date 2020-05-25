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Тесты на COVID-19

Минздрав: подтверждены 54 новых случая инфицирования COVID-19

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1178)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200525/30355473/minzdrav-podtverzhdeny-54-novykh-sluchaev-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество зараженных коронавирусом достигло на данный момент в Республике Молдова 7 тысяч 147.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 54 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник.

Медики в защитных костюмах.
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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За минувшие 24 часа проведены 478 тестов, из которых повторно - 95.

Среди пациентов -  275 тяжелых (из них 23 подключены к аппаратам ИВЛ).

В числе заразившихся в этот период вновь есть медработники: 2 медсестры, фельдшер и один человек из обслуживающего персонала клиник.

Общее число выздоровевших достигло 3 тысяч 802 человек, а скончавшихся - 261.

Всего в Молдове лабораторным путем подтверждены 7 тысяч 147 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1178)

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