Минздрав: подтверждены 54 новых случая инфицирования COVID-19

Общее количество зараженных коронавирусом достигло на данный момент в Республике Молдова 7 тысяч 147.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 54 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник.

За минувшие 24 часа проведены 478 тестов, из которых повторно - 95.

Среди пациентов - 275 тяжелых (из них 23 подключены к аппаратам ИВЛ).

В числе заразившихся в этот период вновь есть медработники: 2 медсестры, фельдшер и один человек из обслуживающего персонала клиник.

Общее число выздоровевших достигло 3 тысяч 802 человек, а скончавшихся - 261.

Всего в Молдове лабораторным путем подтверждены 7 тысяч 147 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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