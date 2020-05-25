Кишиневские власти продолжают снос незаконных киосков и рекламных щитов

Генеральный примар столицы опубликовал сводку ликвидированных строений и конструкций, которые были самовольно установлены на улицах города.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Городская администрация продолжает борьбу с незаконными объектами, возведенными на улицах и в жилых микрорайонах Кишинева. О результатах работы, проделанной за неделю в этом отношении, отчитался в социальных сетях генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

По его словам, были снесены 22 нелегально установленных киоска, 64 рекламных панно, 14 гаражей и три забора. Градоначальник опубликовал фотографии с места работ.

Большой торговый павильон был ликвидирован на Московском проспекте, где проводятся работы по ремонту тротуара. Кроме того, были демонтированы и вывезены киоски на улице Тестемицану.

"Закон есть закон, и он един для всех. Преторы несут ответственность за удаление всех незаконных установок. Наши действия в этом отношении продолжатся, потому что мы хотим жить в чистом и красивом городе", - написал Ион Чебан в Facebook.

Ранее примэрия столицы объявила о разработке Концепции организации уличной торговли в Кишиневе с привлечением широкой общественности к консультациям при обсуждении документа.

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