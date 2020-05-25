Молдавский премьер провел встречу с послом Румынии: что заявил Кику Ионицэ

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику на встрече с послом Румынии в республике Даниелом Ионицэ заявил, что партнерство между двумя независимыми и суверенными государствами должно основываться на взаимном уважении и не допускать политического вмешательства во внутренние дела иной стороны.

"В ходе беседы вновь выразил нашу благодарность румынскому народу за поддержку, оказанную во время пандемии COVID-19. Эта помощь была предложена безоговорочно, подтверждая дружеские отношения между людьми, которые живут на обоих берегах Прута", - написал Кику по итогам встречи с румынским дипломатом на своей странице в Facebook.

© Photo : Facebook / Ion Chicu Молдавский премьер Ион Кику и посол Румынии в республике Даниел Ионицэ.

По его словам, стороны обсудили и укрепление стратегических взаимоотношений между Молдовой и Румынией.

"Это партнерство между двумя независимыми и суверенными государствами должно основываться на взаимном уважении и не должно допускать политического вмешательства во внутренние дела иной стороны", - подчеркнул Кику.

Глава правительства считает, что "действия, основанные на политических предпочтениях представителей партий, находящихся на данный момент у власти в Бухаресте или Кишиневе, а тем более публичные оценки серьезности или эффективности того или иного правительства, не должны иметь место в отношениях и в диалоге двух дружественных стран".

По его словам, Молдове и Румынии еще предстоит многое сделать для улучшения жизни людей, живущих в этих двух странах.

"Выразил господину послу сожаление по поводу того, как один из моих комментариев был истолкован и оценен в социальных сетях, и был (на мой взгляд) абсолютно необоснованно и ошибочно оценен как очерняющий по отношению к Румынии. Я уважаю и восхищаюсь румынским народом, который, как и граждане Республики Молдова, заслуживает гораздо лучшей жизни. В то же время я считаю, что правительственные чиновники в обеих странах должны заниматься решением проблем в своем государстве", - отметил Кику.

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В ходе встречи премьер также поблагодарил дипломата за поддержку, которую оказывает Румыния Молдове в вопросе евроинтеграции.

"В то же время подчеркнул, что отчетность и оценка прогресса в повестке ассоциации Республики Молдова с Европейским Союзом осуществляется в строгом соответствии с механизмами, согласованными на момент подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году. Власти Молдовы сообщают о прогрессе/неудачах по этой повестке европейским структурам", - добавил премьер.

По его словам, в конце встречи с послом Румынии была подтверждена готовность обоих государств углублять двусторонние дружеские отношения с учетом принципа взаимного уважения.

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