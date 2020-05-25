18:32 25 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Ион Кику.

Молдавский премьер провел встречу с послом Румынии: что заявил Кику Ионицэ

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
32410
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200525/30356323/moldavskiy-premier-provel-vstrechu-s-poslom-romynia-chto-zayavi-chicu-ionita.html

Глава кабмина обсудил с дипломатом сотрудничество между нашими государствами: подтверждена взаимная готовность углублять двусторонние дружеские отношения на принципах взаимного уважения.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику на встрече с послом Румынии в республике Даниелом Ионицэ заявил, что  партнерство между двумя независимыми и суверенными государствами должно основываться на взаимном уважении и не допускать политического вмешательства во внутренние дела иной стороны.

"В ходе беседы вновь выразил нашу благодарность румынскому народу за поддержку, оказанную во время пандемии COVID-19. Эта помощь была предложена безоговорочно, подтверждая дружеские отношения между людьми, которые живут на обоих берегах Прута", - написал Кику по итогам встречи с румынским дипломатом на своей странице в Facebook.
Молдавский премьер Ион Кику и посол Румынии в республике Даниел Ионицэ
© Photo : Facebook / Ion Chicu
Молдавский премьер Ион Кику и посол Румынии в республике Даниел Ионицэ.

По его словам, стороны обсудили и укрепление стратегических взаимоотношений между Молдовой и Румынией.

"Это партнерство между двумя независимыми и суверенными государствами должно основываться на взаимном уважении и не должно допускать политического вмешательства во внутренние дела иной стороны", - подчеркнул Кику.

Глава правительства считает, что "действия, основанные на политических предпочтениях представителей партий, находящихся на данный момент у власти в Бухаресте или Кишиневе, а тем более публичные оценки серьезности или эффективности того или иного правительства, не должны иметь место в отношениях и в диалоге двух дружественных стран".

Правительство РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавско-румынские отношения в виртуальном и реальном пространстве

По его словам, Молдове и Румынии еще предстоит многое сделать для улучшения жизни людей, живущих в этих двух странах. 

"Выразил господину послу сожаление по поводу того, как один из моих комментариев был истолкован и оценен в социальных сетях, и был (на мой взгляд) абсолютно необоснованно и ошибочно оценен как очерняющий по отношению к Румынии. Я уважаю и восхищаюсь румынским народом, который, как и граждане Республики Молдова, заслуживает гораздо лучшей жизни. В то же время я считаю, что правительственные чиновники в обеих странах должны заниматься решением проблем в своем государстве", - отметил Кику.

Важное внешнеполитическое заявление президента Молдовы>>>

В ходе встречи премьер также поблагодарил дипломата за поддержку, которую оказывает Румыния Молдове в вопросе евроинтеграции.

"В то же время подчеркнул, что отчетность и оценка прогресса в повестке ассоциации Республики Молдова с Европейским Союзом осуществляется в строгом соответствии с механизмами, согласованными на момент подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году. Власти Молдовы сообщают о прогрессе/неудачах по этой повестке европейским структурам", - добавил премьер.

По его словам, в конце встречи с послом Румынии была подтверждена готовность обоих государств углублять двусторонние дружеские отношения с учетом принципа взаимного уважения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кику рассказал, что думает о будущем Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девушка на пляже Bai Chay во Вьетнаме.
Радости пляжного отдыха
Итальянцы придумали маячки, которые помогут соблюдать дистанцию.
Свет мой, маячок, скажи: итальянский гаджет для соблюдения дистанции
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться