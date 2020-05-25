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Лаборатория.

Примэрия Кишинева приобрела медоборудование на пожертвование от Словакии

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1179)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200525/30356346/primeriya-kishineva-priobrela-medoborudovanie-na-pozhertvovanie-ot-slovakii.html

На оснащение столичных клиник современной аппаратурой была направлена большая часть суммы, оставшимся деньгам тоже найдено конкретное применение.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Администрация молдавской столицы приобрела медицинское оборудование и защитные средства для врачей. Все эти закупки были сделаны из средств, предоставленных посольством Словакии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Кишинева Ион Чебан.

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© Photo : Miroslav Rotari.
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По его словам, на деньги, пожертвованные партнерами Молдове, муниципалитет приобрел десять видеоларингоскопов для интубации пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, а также десять инфузионных насосов для точной дозировки лекарств.

Медицинские приборы будут переданы в отделения интенсивной терапии муниципальных больниц, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом.

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Мэр уточнил, что на эти устройства было потрачено 37 тысяч евро из общей суммы в 50 тысяч. На оставшуюся сумму будут приобретены 5000 одноразовых защитных халатов. 

"Благодарю правительство Словакии за поддержку в этот сложный период. Забота о врачах, а также создание условий для пациентов, – это наша первоочередная задача. При помощи партнеров мы стараемся повысить качество медицинских услуг, предоставляемых гражданам", – заключил Чебан.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1179)

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