Примэрия Кишинева приобрела медоборудование на пожертвование от Словакии

На оснащение столичных клиник современной аппаратурой была направлена большая часть суммы, оставшимся деньгам тоже найдено конкретное применение.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Администрация молдавской столицы приобрела медицинское оборудование и защитные средства для врачей. Все эти закупки были сделаны из средств, предоставленных посольством Словакии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Кишинева Ион Чебан.

По его словам, на деньги, пожертвованные партнерами Молдове, муниципалитет приобрел десять видеоларингоскопов для интубации пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, а также десять инфузионных насосов для точной дозировки лекарств.

Медицинские приборы будут переданы в отделения интенсивной терапии муниципальных больниц, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом.

Словакия оказала финансовую помощь столице Молдовы для борьбы с COVID-19>>>

Мэр уточнил, что на эти устройства было потрачено 37 тысяч евро из общей суммы в 50 тысяч. На оставшуюся сумму будут приобретены 5000 одноразовых защитных халатов.

"Благодарю правительство Словакии за поддержку в этот сложный период. Забота о врачах, а также создание условий для пациентов, – это наша первоочередная задача. При помощи партнеров мы стараемся повысить качество медицинских услуг, предоставляемых гражданам", – заключил Чебан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova