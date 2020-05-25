Еще у одного депутата парламента выявлен COVID-19

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Еще один депутат парламента инфицирован коронавирусом. Речь идет о парламентарии Владимире Миздренко, представителе фракции Партии социалистов. Об этом сообщил его коллега по фракции Богдан Цырдя в своем телеграм-канале.

Ранее диагноз COVID-19 подтвердился у депутата от фракции Демократической партии Евгения Никифорчука.

После выявления инфекции у депутата спикер парламента Зинаида Гречаная обязала всех парламентариев самоизолироваться до тех пор, пока народные избранники не предоставят негативные результаты тестов на COVID-19.

Диагностику депутаты должны провести за собственный счет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova