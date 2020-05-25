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Парламент.

Еще у одного депутата парламента выявлен COVID-19

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200525/30358708/esche-u-odnogo-deputata-parlamenta-vyyavlen-covid-19.html

Ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у депутата фракции Демократической партии Евгения Никифорчука.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Еще один депутат парламента инфицирован коронавирусом. Речь идет о парламентарии Владимире Миздренко, представителе фракции Партии социалистов. Об этом сообщил его коллега по фракции Богдан Цырдя в своем телеграм-канале.

Ранее диагноз COVID-19 подтвердился у депутата от фракции Демократической партии Евгения Никифорчука.

После выявления инфекции у депутата спикер парламента Зинаида Гречаная обязала всех парламентариев самоизолироваться до тех пор, пока народные избранники не предоставят негативные результаты тестов на COVID-19.

Диагностику депутаты должны провести за собственный счет.

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Теги:
коронавирус, парламент


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