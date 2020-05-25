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Решение Нацкомиссии по ЧС: когда откроются рынки, кафе, спортзалы и вокзалы

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200525/30360700/reshenie-natskomissii-po-chs-kogda-otkroyutsya-rynki-kafe-i-sportzaly.html

Определены даты возобновления деятельности молдавских предприятий общественного питания, базаров, учреждений организации досуга, а также междугороднего пассажирского транспорта.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации приняла решение, которым снимается запрет на деятельность многих предприятий, чья работа связана с массовым посещением людей.

Так, с 1 июня в Кишиневе и в Бельцах возобновят работу все городские рынки.

Девушки сидят за столиком в уличном кафе.
© Sputnik / Alexey Malgavko
Из первых уст - что ждет кафе и рестораны после снятия карантина
При этом их администрация должна обеспечить ряд мер безопасности. Покупатели обязаны соблюдать социальную дистанцию минимум в один метр между собой и такое же расстояние до продавца. Работники рынка должны регулярно проходить тест на повышенную температуру, а рабочие места подлежат обязательной дезинфекции через каждые три часа. Администрация обязана будет обеспечить торгующих средствами защиты.

Музеи и библиотеки также откроются с 1 июня, однако проведение в них массовых мероприятий будет по-прежнему запрещено. Расстояние между столами в библиотеках должно составлять не менее двух метров, остаются обязательными регулярная дезинфекция и соблюдение социальной дистанции между посетителями. На входе в библиотеку будет обязательно проверяться температура.

Число пассажиров общественного транспорта падает
© Sputnik / Moldova
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

С 15 июня откроются кафе и рестораны, закрытые после начала эпидемии COVID-19. Владельцев предприятий общественного питания обязали соблюдать повышенные меры безопасности и обеспечить персонал средствами защиты.

Также с 15 июня будут открыты спортивные и фитнес-залы. Однако душевые, бассейны и общие раздевалки будут также запрещены до особого распоряжения. Между занимающимися спортом должна сохраняться дистанция не менее двух метров, а на входе посетителям будут измерять температуру.

Кроме того, комиссия приняла решение о возобновлении, начиная с 26 мая, движения железнодорожного и пассажирского автотранспорта при строгом соблюдении правил безопасности.

Полностью со сводом правил, которые обязаны соблюдать предприятия, чья деятельность связана с массовым посещением людей, можно ознакомиться на сайте Правительства РМ.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1183)

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Теги:
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