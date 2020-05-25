Решение Нацкомиссии по ЧС: когда откроются рынки, кафе, спортзалы и вокзалы

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации приняла решение, которым снимается запрет на деятельность многих предприятий, чья работа связана с массовым посещением людей.
Так, с 1 июня в Кишиневе и в Бельцах возобновят работу все городские рынки.
Музеи и библиотеки также откроются с 1 июня, однако проведение в них массовых мероприятий будет по-прежнему запрещено. Расстояние между столами в библиотеках должно составлять не менее двух метров, остаются обязательными регулярная дезинфекция и соблюдение социальной дистанции между посетителями. На входе в библиотеку будет обязательно проверяться температура.
С 15 июня откроются кафе и рестораны, закрытые после начала эпидемии COVID-19. Владельцев предприятий общественного питания обязали соблюдать повышенные меры безопасности и обеспечить персонал средствами защиты.
Также с 15 июня будут открыты спортивные и фитнес-залы. Однако душевые, бассейны и общие раздевалки будут также запрещены до особого распоряжения. Между занимающимися спортом должна сохраняться дистанция не менее двух метров, а на входе посетителям будут измерять температуру.
Кроме того, комиссия приняла решение о возобновлении, начиная с 26 мая, движения железнодорожного и пассажирского автотранспорта при строгом соблюдении правил безопасности.
Полностью со сводом правил, которые обязаны соблюдать предприятия, чья деятельность связана с массовым посещением людей, можно ознакомиться на сайте Правительства РМ.
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