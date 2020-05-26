НАОЗ: проверка ряда школьных учебников показала несоответствие нормам

Неприятный химический запах нарушает санитарные требования, а содержание свинца в типографской краске превышает допустимые нормы - в НАОЗ рассказали, какие учебники не соответствуют нормам.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Лабораторные анализы показали несоответствие санитарным требованиям нескольких учебников, отпечатанных в одной из молдавских типографий, заявили в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ).

Речь идет о результатах санитарной экспертизы учебников "Ştiinţe" для II класса средней школы, а также об учебнике "Educaţie pentru societate" для X-XI классов.

Санитарная экспертиза двух образцов книг была проведена по запросу Государственной канцелярии на основе нескольких уведомлений и информации от учащихся, преподавателей и родителей, которые были насторожены специфическим запахом химических веществ, исходящих от учебников, сообщает НАОЗ.

Результаты исследований, проведенных специалистами агентства, показали несоответствие учебника для X-XI классов установленным санитарным нормам по одориметрическим свойствам. Запах химикатов достигал 3 единиц, превышая максимально допустимую норму, установленную в пределах 2 единиц. Кроме того, концентрация свинца в веществах, использованных при печати учебников, составила 0,054 мг/л при допустимой норме в 0,03 мг/л.

Образец книги для учеников II класса также не соответствовал санитарным требованиям из-за сильного запаха химикатов. Содержание свинца в учебнике составило 0,023 мг/л, практически на пределе допустимых норм.

Издательство, ответственное за печать учебников, в свою очередь, признало, что от учебников исходит запах химикатов, который "мог происходить из-за транспортировки большого количества книг при низких температурах и недостаточного времени для их полного высыхания".

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Впоследствии по просьбе издательства была проведена еще одна экспертиза по двум дополнительным образцам указанных учебников, которые продемонстрировали соответствие образцов книг санитарным требованиям.

НАОЗ отмечает, что учебники, согласно законодательству Молдовы, должны соответствовать строгим техническим и санитарным параметрам. В их числе — размер шрифта, плотность символов, вес книги, качество бумаги, токсикологические характеристики химических веществ, используемых в качестве чернил и растворителей.

Наличие химических веществ может вызвать заболевания глаз и зрительного анализатора, химическое отравление, повреждение нервной и иммунной системы, аллергические состояния.

Соблюдение санитарных требований к печати учебников и книг для детей является обязательным, но, к сожалению, не выполняется ни одним из издательств в стране, подчеркивает НАОЗ.

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