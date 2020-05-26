НАОЗ: проверка ряда школьных учебников показала несоответствие нормам

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Лабораторные анализы показали несоответствие санитарным требованиям нескольких учебников, отпечатанных в одной из молдавских типографий, заявили в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ).
Речь идет о результатах санитарной экспертизы учебников "Ştiinţe" для II класса средней школы, а также об учебнике "Educaţie pentru societate" для X-XI классов.
Результаты исследований, проведенных специалистами агентства, показали несоответствие учебника для X-XI классов установленным санитарным нормам по одориметрическим свойствам. Запах химикатов достигал 3 единиц, превышая максимально допустимую норму, установленную в пределах 2 единиц. Кроме того, концентрация свинца в веществах, использованных при печати учебников, составила 0,054 мг/л при допустимой норме в 0,03 мг/л.
Образец книги для учеников II класса также не соответствовал санитарным требованиям из-за сильного запаха химикатов. Содержание свинца в учебнике составило 0,023 мг/л, практически на пределе допустимых норм.
Издательство, ответственное за печать учебников, в свою очередь, признало, что от учебников исходит запах химикатов, который "мог происходить из-за транспортировки большого количества книг при низких температурах и недостаточного времени для их полного высыхания".
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НАОЗ отмечает, что учебники, согласно законодательству Молдовы, должны соответствовать строгим техническим и санитарным параметрам. В их числе — размер шрифта, плотность символов, вес книги, качество бумаги, токсикологические характеристики химических веществ, используемых в качестве чернил и растворителей.
Наличие химических веществ может вызвать заболевания глаз и зрительного анализатора, химическое отравление, повреждение нервной и иммунной системы, аллергические состояния.
Соблюдение санитарных требований к печати учебников и книг для детей является обязательным, но, к сожалению, не выполняется ни одним из издательств в стране, подчеркивает НАОЗ.
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