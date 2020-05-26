Одна из улиц в центре Кишиневе перекрыта на два месяца

В исторической части города ведутся работы по восстановлению канализационных и инженерных сетей - водителям рекомендуется соблюдать временные ограничения.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. В Кишиневе до 27 июля приостановлено движение транспорта по улице Влайку Пыркэлаб на отрезках улиц М. Когэлничану - А. Бернардацци, А. Бернардацци - А. Матеевича. Подобные меры, как пояснили в столичной примэрии (мэрии) связаны с проведением работ по восстановлению канализационных сетей в исторической части города.

"Профильные муниципальные службы просят у горожан прощения и надеются на понимание, несмотря на сложившиеся неудобства. Водителям, пересекающим участки, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанные участки", - отметили в городской администрации.

До 14 июня ограничено движение транспорта и по улице Тигина на отрезке улиц Колумна и Митрополит Варлаам. Это связано с восстановлением инженерных сетей в исторической части города.

Таким образом, автобусы №24, 31, 38 и 39 ездят с улицы Вадул луй Водская по улице Измаильская, бульварам Д. Кантемира, К. Негруцци, Штефана чел Маре, улице Измаильская и далее по установленному ранее маршруту.

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