09:23 26 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.73
  • RUB0.25
  • RON3.99
  • UAH0.66
Поиск
Дорожные знаки

Одна из улиц в центре Кишиневе перекрыта на два месяца

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
Получить короткую ссылку
119 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200526/30358660/odna-iz-ulits-v-tsentre-chisinau-perekryta-na-2-mesyatsa.html

В исторической части города ведутся работы по восстановлению канализационных и инженерных сетей - водителям рекомендуется соблюдать временные ограничения.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. В Кишиневе до 27 июля приостановлено движение транспорта по улице Влайку Пыркэлаб на отрезках улиц М. Когэлничану - А. Бернардацци, А. Бернардацци - А. Матеевича. Подобные меры, как пояснили в столичной примэрии (мэрии) связаны с проведением работ по восстановлению канализационных сетей в исторической части города.

"Профильные муниципальные службы просят у горожан прощения и надеются на понимание, несмотря на сложившиеся неудобства. Водителям, пересекающим участки, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанные участки", - отметили в городской администрации.

Патрульный экипаж.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Десять дней особого контроля на дорогах Молдовы: что нужно знать водителям
До 14 июня ограничено движение транспорта и по улице Тигина на отрезке улиц Колумна и Митрополит Варлаам. Это связано с восстановлением инженерных сетей в исторической части города. 

Таким образом, автобусы №24, 31, 38 и 39 ездят с улицы Вадул луй Водская по улице Измаильская, бульварам Д. Кантемира, К. Негруцци, Штефана чел Маре, улице Измаильская и далее по установленному ранее маршруту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Езда без кочек: правительство выделит миллионы леев на ремонт дорог в стране


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин.
Ослабление карантинного режима в Греции
Угрозы США не помогли: в Венесуэлу прибыло топливо из Ирана
Вопреки окрику США: топливо из Ирана доставлено в Венесуэлу
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться