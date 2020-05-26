Проблемы туризма: бизнесу потребуется как минимум два года для восстановления

COVID-19 "прошелся" и по молдавскому туризму. Вместе со снятием ограничений, которые ранее ввели власти, на представителей этого сектора в республике ляжет тяжелая ноша по восстановлению этой сферы деятельности.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Молдавскому туризму потребуется два года для восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом нового типа, который затронул весь бизнес данной отрасли. Об этом заявила в комментарии радиостудии Sputnik исполнительный директор Национальной Ассоциации по въездному туризму в Молдове Наталья Цуркану.

© Sputnik / Osmatesco Natalia Țurcanu

По ее словам, сложившаяся ситуация беспрецедентна - практически весь бизнес в этой области парализован – речь идет о пансионатах, отелях, зонах отдыха, музеях.

"Все заблокировано. Компании несут очень серьезные убытки, так как вынуждены сохранить определенное число персонала, при помощи которого смогут вернуться на рынок после того, как жизнь войдет в привычное русло. Нам потребуется как минимум два года для того, чтобы восстановиться", - отметила собеседница.

Потери, которые несут компании, оказывающие туристические услуги, оцениваются в миллионы евро, рассказала эксперт.

"Больше всего пострадали туристические агентства, которые оказались в ситуации, когда им нужно вернуть авансы, потому что некоторые туристы заявляют о переносе отдыха на следующий год, а другие требуют вернуть деньги незамедлительно. Также пострадали пансионаты, отели. И они еще пострадают, потому что видим, как обстоят дела в мире", - отметила Циркану.

С учетом COVID-19, который повлиял на желание иностранцев посетить нашу страну, как рассказала Цуркану, в этом году отрасль будет ориентироваться на внутренний туризм.

"В настоящее время прилагаются все усилия, чтобы переориентировать рынок в соответствии с ситуацией, в которой мы оказались. В этом году мы сосредоточимся на местных и региональных туристах. Очень надеемся на гостей из Румынии и Украины, туристов, которые обычно проводят здесь 3-4 дня", - пояснила эксперт.

Согласно официальной статистике, основная масса туристов приходится на граждан Румынии, Австрии и Германии.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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