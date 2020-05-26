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Здание Минздрава

Свежие данные Минздрава по ситуации с COVID-19: число выздоровевших растет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1187)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200526/30363818/svezhye-dannye-minzdrava-po-situatsii-covid-19-chislo-vyzdorovevshikh-rastet.html

Обнародована информация о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Число излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове достигло 3 тысяч 884 человек. Соответствующие данные представили во вторник в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что за сутки были выписаны из больниц 82 пациента, у которых ранее подтвердился COVID-19.

Наш родной Центральный рынок.
© Photo : Miroslav Rotari.
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Всего в республике подтверждены 7 тысяч 147 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 888 - в Приднестровье.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе доставили 61 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Состояние здоровья пациентов: 256 - тяжелых (из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ), 479 - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии.

"На сегодняшний день подтвержден тысяча 501 случай заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: 352 врача, 580 медсестер, 79 фельдшеров, 20 фармацевтов, 470 сотрудников вспомогательного персонала", - отметили в Минздраве.

В ведомстве также сообщили еще о 4 летальных исходах. Таким образом, в Молдове всего зарегистрированы 265 смертей пациентов с COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1187)

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