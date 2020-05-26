Кишинев может выглядеть иначе: в столице восстановят еще один сквер

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Еще один сквер в Кишиневе обретет новый облик. Примэрия (мэрия) столицы объявила о начале работ по реабилитации сквера на улице Докучаева, перед центром семейных врачей №7.
О начале конкурса на проведение ремонтных работ объявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.
"Столица Республики Молдова может выглядеть иначе", - написал градоначальник в Facebook, опубликовав фото площадки в ее нынешнем виде.
Сквер на улице Докучаева разбит на площади в 0,6 гектара, к настоящему моменту он находится в полуразрушенном состоянии. Примэрия планирует провести в этой зоне общественного отдыха обустройство дорожек и зеленых насаждений с установкой ирригационной системы. Будет полностью обновлено освещение сквера, установлены новые скамейки и мусорные баки.
По периметру сквера обустроят парковочные места. Ремонт финансируется из муниципального бюджета.
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