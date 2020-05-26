Опубликовано полное расписание чартеров на две недели июня

В ближайшее время граждане Молдовы вернутся на родину из Российской Федерации, Франции, Великобритании и Италии.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Орган гражданской авиации Молдовы опубликовал список чартерных рейсов, которые будут организованы в течение двух недель, со 2 по 16 июня, для граждан Молдовы, возвращающихся из-за рубежа. Полеты будут выполнять авиакомпании Air Moldova и FlyOne.

© Sputnik / Расписание чартерных рейсов

Всю необходимую информацию об этих чартерах нужно уточнять у авиаперевозчика. К примеру, пассажирам рейсов Кишинев-Верона и Кишинев-Париж необходимо будет заполнить специальный формуляр, который требуют местные власти.

Важно! Для перелета в Молдову допускаются только граждане Молдовы, члены их семей; граждане, у которых есть долгосрочная виза, вид на жительство или документ, эквивалентный ему, выданный властями; лица, путешествующие в профессиональных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим аналогичным документом; члены дипмиссий, консульств, международных организаций, а также их семьи.

Из Молдовы на эти рейсы допускаются граждане, у которых есть вид на жительство или разрешение на нахождение на территории страны следования. Кроме того, необходимо проверить, какие ограничения действуют в государстве, куда планируется поездка или через территорию которой предстоит транзит. В случае несоблюдения условий въезда или текущих ограничений в той или иной стране авиакомпании оставляют за собой право не принимать пассажира на борт.

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