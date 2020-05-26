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Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе

Подробности с места ЧП: что произошло на территории Moldexpo

© Sputnik /
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200526/30365338/podrobnosti-s-mesta-chp-chto-proizoshlo-na-territorii-moldexpo.html

В тушении пожара были задействованы сразу несколько пожарных расчетов - порядка 60 сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Пожар в одном из павильонов выставочного комплекса Moldexpo ликвидирован. Об этом заявила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

Инцидент произошел во вторник утром на улице Гиочеилор, 1. Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 09.53.

"На место происшествия были отправлены 9 специальных расчетов пожарных и спасателей. Прибыв на место, специалисты установили, что огнем охвачены примерно 450-500 квадратных метров крыши. Жертв не выявлено. К приезду пожарных внутри здания уже никого не было", - рассказала Пушкашу.

По ее словам, было сформировано три специальных коридора для тушения пожара, чтобы не допустить распространения огня.

Прямая трансляция с места тушения пожара на территории Moldexpo в Кишиневе
© Sputnik / Vladimir Polusatov
LIVE: Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе

"Все обстоятельства и причины пожара будут установлены позже. Всего в тушении возгорания задействованы порядка 60 сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям", - отметила собеседница.

По ее словам, в 11.14 пожар в горевшем павильоне локализовали, а в 12.06 полностью ликвидировали.

На территории Moldexpo находится также центр COVID-19, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.

"Работа центра COVID-19 никоим образом не пострадала", - заявил претор столичного сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.

По его словам, владелец здания нанял бригаду, которая проводила ремонтные работы на крыше. Он предположил, что причина возгорания, скорее всего, заключается в несоблюдении правил противопожарной безопасности, однако точно это станет известно после проведения экспертизы.

Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе
© Sputnik /
Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе

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