Пожар на Moldexpo: что заявил примар Кишинева

Примар столицы Ион Чебан прибыл на место пожара, чтобы убедиться, что никто из Центра COVID-19, расположенного на территории комплекса, не пострадал.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан посетил выставочный центр Moldexpo, на территории которого во вторник утром произошел пожар.

Об этом генпримар сообщил на своей странице в Facebook.

На территории этого центра располагается один из павильонов, где организован Центр COVID-19, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По словам Чебана, он связался с претором сектора и директором Центра, как только появилась информация о пожаре. Уже на месте происшествия столичный градоначальник увидел последствия пожара и убедился, что сотрудники и пациенты медцентра не пострадали.

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"Мне сообщили, что были обнаружены два газовых баллона, будем ждать заключения спасателей. Хочу напомнить, что ранее комиссия проверяла жилые дома и информировала граждан о том, что использование газовых баллонов незаконно, поскольку они опасны", – написал на своей странице Чебан.

Пожар в одном из павильонов выставочного комплекса Moldexpo ликвидирован. Об этом заявила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

Инцидент произошел во вторник утром на улице Гиочеилор, 1. Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 09.53.

На место происшествия были отправлены 9 специальных расчетов пожарных и спасателей. Прибыв на место, специалисты установили, что огнем охвачены примерно 450-500 квадратных метров крыши. В результате пожара никто не пострадал.

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