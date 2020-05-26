Фермеры из села Дороцкая получили доступ на пастбища

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Еще 35 фермеров села Дороцкая Дубоссарского района получат доступ к пастбищам. Об этом заявило Бюро политик по реинтеграции.
По сообщению ведомства, возможность передвижения местных жителей на пастбища был обеспечен по просьбе примара села.
Бюро политик по реинтеграции подчеркивает, что в диалоге с Тирасполем намерено и далее добиваться обеспечения свободного передвижения фермеров в контексте приоритетов пакета "Берлин плюс". Эта тема обсуждалась молдавской стороной в Рабочей группе по правам человека, которая состоялась 22 мая.
Свободное передвижение как фермеров, так и других категорий населения, в том числе медицинского персонала и педагогов школ с румынским языком обучения, является одной из основных задач, отмечается в сообщении бюро.
В конце апреля правительством Молдовы была утверждена программа мероприятий по реинтеграции страны на 2020 год.
Документ предусматривает финансирование 42 проектов развития и материально-технической модернизации учебных заведений, содержания зданий и водопроводов, освещения населенных пунктов в Зоне безопасности, а также другие действия, которые способствуют мерам укрепления доверия между населением обоих берегов Днестра.
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