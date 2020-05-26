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Пастбище. Архивный снимок.

Фермеры из села Дороцкая получили доступ на пастбища

© Sputnik / Фред Гринберг
Общество
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Тема:
Приднестровское урегулирование (267)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200526/30366356/fermery-iz-sela-dorotskaya-poluchili-dostup-na-pastbischa.html

Кишинев в диалоге с Тирасполем намерен продолжать усилия по обеспечению свободного передвижения людей в контексте пакета "Берлин плюс".

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Еще 35 фермеров села Дороцкая Дубоссарского района получат доступ к пастбищам. Об этом заявило Бюро политик по реинтеграции.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По сообщению ведомства, возможность передвижения местных жителей на пастбища был обеспечен по просьбе примара села.

Бюро политик по реинтеграции подчеркивает, что в диалоге с Тирасполем намерено и далее добиваться обеспечения свободного передвижения фермеров в контексте приоритетов пакета "Берлин плюс". Эта тема обсуждалась молдавской стороной в Рабочей группе по правам человека, которая состоялась 22 мая.

Свободное передвижение как фермеров, так и других категорий населения, в том числе медицинского персонала и педагогов школ с румынским языком обучения, является одной из основных задач, отмечается в сообщении бюро.

В конце апреля правительством Молдовы была утверждена программа мероприятий по реинтеграции страны на 2020 год.

Документ предусматривает финансирование 42 проектов развития и материально-технической модернизации учебных заведений, содержания зданий и водопроводов, освещения населенных пунктов в Зоне безопасности, а также другие действия, которые способствуют мерам укрепления доверия между населением обоих берегов Днестра.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (267)

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Теги:
реинтеграция


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