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Портфель чиновника. Архивное фото

В Молдове проверят декларации об имуществе депутатов, судей и чиновников

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200526/30368219/v-moldove-proveryat-deklaratsii-ob-imuschestve-deputatov-sudey-i-prokurorov.html

Кроме того, проанализируют сведения, которые представили чиновники государственного и местного уровня.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. В Молдове в приоритетном порядке пройдет проверка деклараций об имуществе и личных интересах, поданных в 2019 году руководителями практически всех структур государственных и местных публичных органов власти. Об этом заявил Национальный орган по неподкупности (ANI).

Обязательному контролю, в соответствии с распоряжением ANI, подлежат депутаты парламента Республики Молдова, судьи всех уровней, руководители и заместители государственных структур, а также муниципальных структур примэрии Кишинева.

Кроме того, орган по неподкупности проведет выборочную проверку ежегодных деклараций прокуроров, членов правительства РМ, председателей и вице-председателей районов, примаров и вице-примаров, а также преторов и вице-преторов в местных публичных органах власти.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Контроль будет проводиться по поименным спискам, составленным ANI. Согласно Национальному органу по неподкупности, материалы для проверки будут распределяться между проверяющими инспекторами случайным образом, посредством информационной системы "e-Integritate".

О результатах работы инспекторы будут докладывать еженедельно, а итоги анализа деклараций об имуществе будут доведены до сведения общественности, сообщает ANI.

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Теги:
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