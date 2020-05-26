Кику поблагодарил Россию за помощь, оказанную Молдове в борьбе с COVID-19

Глава правительства Молдовы обсудил с послом Российской Федерации динамику эпидемиологической ситуации и меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом сообщила пресс-служба правительства РМ.

Состоялся обмен мнениями о развитии эпидемиологической ситуации в Молдове и в России, о мерах, принятых обоими государствами для борьбы с пандемией коронавируса.

Ион Кику поблагодарил правительство РФ за помощь, оказанную Молдове в борьбе с эпидемией COVID-19, в виде медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию. Кроме того, премьер выразил благодарность России за организацию авиаперелетов граждан Молдовы из России и транспортировку медицинских грузов из Китая.

Стороны также обсудили повестку молдавско-российской межправительственной комиссии и реализацию принятых на совместных заседаниях решений. Премьер сообщил о намерении правительства предпринять масштабные инвестиции в инфраструктуру с целью создания рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности страны.

К настоящему моменту Республика Молдова и Российская Федерация подписали 157 двусторонних документов. В первые четыре месяца 2019 года объем внешней торговли между двумя странами составил более 256 миллионов долларов, из которых на долю молдавского экспорта приходится более 80 миллионов долларов, сообщает пресс-служба правительства.

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