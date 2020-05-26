Додон окажет поддержку развитию Международного порта Джурджулешты

Есть необходимость в углублении русла реки, чтобы была возможность принимать крупнотоннажные суда. В решении этого и других вопросов президент намерен оказать содействие администрации предприятия.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон посетил Международный свободный порт Джурджулешты – уникальный в Молдове транспортный узел, расположенный на стыке границ Молдовы, Румынии и Украины.

Объект находится на месте впадения Прута в Дунай, и имеет статус морского порта благодаря действию Конвенции о режиме Дуная.

Во время визита президент обсудил со специалистами положение дел в порту, а также выразил желание оказать порту содействие для его развития.

"Необходимо углубление русла реки, чтобы была возможность принимать крупнотоннажные суда. Обещал руководству предприятия оказать всю необходимую государственную поддержку для развития порта, играющего важную роль во внешней торговле Молдовы", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Как уточнил глава государства, в Джурджулештах расположен нефтеналивной, зерновой и пассажирский терминалы, железнодорожный узел, связывающий Молдову с соседними странами.

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Он напомнил, что в 2005-2009 годах, в должности замминистра экономики, а затем министра и первого вице-премьера, курировал строительство портовых объектов и модернизацию прилегающей инфраструктуры, поэтому тематика ему близка и знакома.

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