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Игорь Додон в рабочей поездке.

Многодетные семьи и ветераны: президент Молдовы продолжает рабочие поездки

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200526/30369912/mnogodetnye-semi-i-veterany-prezident-prodolzhaet-rabochie-poezdki-po-strane.html

Глава государства посетил Кагульский район, где вручил Орден Республики двум ветеранам Великой Отечественной войны, а также передал помощь многодетным семьям.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Президент Молдовы продолжает поездки по районам республики. 

Ветеран Великой Отечественной Федор Жолнерович награжден Орденом Республики
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Ветеран Великой Отечественной Федор Жолнерович награжден Орденом Республики

На этот раз глава государства отправился в Кагульский район, где навестил двух ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них - 96-летний Александр Кокош, который всю жизнь проживает в родном селе Джурджулешть.

"Отправился на фронт в 1943 году, после войны и дальнейшей службы в армии вернулся в родные края, работал в порту соседнего города Рень, затем до самой пенсии – на железнодорожном вокзале Джурджулешть", - так описал жизненный путь ветерана Додон на своей странице в Facebook. 

Как отметил президент, второй ветеран – 98-летний Илья Аксенов - участник битвы за Москву в декабре 1941 года, воевал в составе Западного фронта, затем Второго Прибалтийского фронта. Дослужился до звания капитана медицинской службы, получил Орден Отечественной войны I и II степени, а также медаль "За боевые заслуги", другие награды. После войны многие годы служил в Пограничных войсках, затем работал в партийных органах.

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"Искренне поздравил обоих ветеранов с недавно прошедшим Днем Победы и вручил им высшую награду страны – Орден Республики. Пожелал им здоровья и радости в кругу близких", - рассказал Додон.

Далее президент навестил две многодетные семьи. Муж и жена Фриджиой растят тройню. Еще одна семья - Бытлан. Там родители поднимают четверых детей, у одного из которых проблемы со здоровьем. Глава семьи имеет инвалидность, но трудится, чтобы прокормить домочадцев.

Додон передал им бытовую технику, коляски, подгузники, детское питание и другие нужные в быту вещи.

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