Это не пропаганда, а история: в мунсовете Кишинева защищали "Троллейбус Победы"

Кишиневские народные избранники сразу от нескольких фракций встали на защиту проекта "Троллейбус Победы", который хотят запретить либералы, и призвали их уважать историю.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Во вторник на повестке заседания муниципального совета Кишинева появилась инициатива фракции Либеральной партии о запрете на всех единицах общественного транспорта столицы наружной рекламы предвыборного характера или содержащую элементы советской пропаганды.

Это предложение ЛП разрабатывалось целенаправленно против акции "Троллейбус Победы", которую запустило информационное агентство и радио Sputnik Молдова к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Советник от фракции либералов Ион Чебану так и заявил на заседании муниципального совета, что представляемый им проект – "реакция на инициативу одного СМИ".

"Примэрия муниципия Кишинева не может и не должна быть частью такого рода пропаганды по отношению к населению, путем использования муниципальной собственности, особенно в условиях, когда на мировом уровне Sputnik известен, как агентство, "часто используемое Россией в кампании по влиянию на международное общественное мнение", - сказано в пояснительной записке к проекту либералов.

Историю переписывать нельзя

Вице-председатель фракции Партии социалистов Александр Одинцов отметил, что 75-летие Победы празднуют не только бывшие республики Советского союза, но и все страны Европы.

"Тот троллейбус, о котором вы говорите, на нем написано 75 лет Победы над фашизмом. Хочу напомнить, что в 44-м году король Михай подписал капитуляцию румынской армии и переход на сторону Красной армии. Этим проектом (запрет на наружную рекламу - ред.) вы признаете себя фашистами, уважаемые либералы в кавычках. Не надо разделять общество… Вам должно быть просто стыдно", - сказал Одинцов.

Его коллега по фракции Виктор Поляков отметил, что "это не пропаганда, это история". "Поэтому всей фракцией мы проголосуем против данного решения", - сказал советник от фракции социалистов.

Против инициативы либералов высказались и коммунисты. Советник Николай Русол также обратил внимание, что проект фракции ЛП нацелен на разделение молдавского общества.

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"Для меня лично как внука – мой дед Сергей Русол освобождал Европу, как и второй мой дед Степан Ероцкий, который дошел до Берлина, - этот проект и господа, которые его поддерживают, для меня это больно слушать и смотреть вот это все. ПКРМ выступает против таких решений. 75 лет Великой Победы мы отмечаем всей Молдовой. Поэтому это (инициатива о запрете наружной рекламы – ред.) - стыд и позор", - сказал Русол.

Члены фракции партии "Шор" также высказались против предложения либералов.

"Для меня георгиевская лента или другие символы Победы – это святая символика, как и для большинства жителей Республики Молдова. Поэтому партия "Шор" не будет поддерживать данный проект, потому что он противоречит принципам и идеям тех людей, которые чтят и уважают великий День Победы", - заявил советник Сергей Бургуджи.

Его коллега Валерий Клименко выступил в защиту акции "Троллейбус Победы" и подчеркнул вклад Красной армии в Победу над фашизмом.

"Историю переписывать нельзя. И врать нельзя", - сказал Клименко.

Рассмотрение вопроса отложено

Некоторые советники, в частности от фракций PAS и DA, покинули зал заседаний.

Правда, спустя некоторое время они вернулись, но только для того, чтобы проголосовать за перенос рассмотрения проекта либералов на следующую сессию мунсовета, дата которой будет установлена позже.

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Троллейбус Победы

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова запустило акцию "Троллейбус Победы", приурочив его к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Идею удалось реализовать при содействии Национального координационного комитета "Победа", а также мэрии Кишинева.

Жители города положительно отнеслись к акции, выказав таким образом свое уважение ко Дню Победы.

"Троллейбус Победы" ездит и по улицам Бельц - второго по численности населения города в Молдове.

"Троллейбус Победы" будет ходить в Кишиневе и Бельцах до конца лета.

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