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Врач проводит тест на COVID-19.

В Молдову прибыла гуманитарная помощь из Болгарии и Катара

© AFP 2020 / BELGA / BENOIT DOPPAGNE
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200526/30370516/v-moldovu-pribyla-partiya-gumanitarnoy-pomoschi-iz-bolgarii-i-katara.html

География помощи Молдове расширяется — правительства разных стран направляют в нашу страну защитное снаряжение для борьбы с COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. В Кишиневе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи, предоставленной Республике Молдова правительством Болгарии для борьбы с распространением коронавируса и поддержки медицинского персонала.

В пакет гуманитарной помощи вошли 500 комбинезонов, такое же количество защитных очков и специальных масок. Общая стоимость партии составила 22 728 евро.

Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь из Китая
© Photo : Miroslav Rotari.
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Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты поблагодарил правительство Болгарии за поддержку, оказанную нашей стране. Все пожертвованное снаряжение будет передано в государственные медицинские учреждения Молдовы.

Также сегодня в аэропорту Кишинева приземлился самолет, который доставил в нашу страну гуманитарную помощь из Катара. Партия медицинского снаряжения общим весом в восемь тонн была доставлена чартерным рейсом, организованным Катарским фондом развития.

Ранее во вторник Ион Кику встретился с послом России и поблагодарил правительство РФ за помощь, оказанную Молдове в борьбе с эпидемией COVID-19, в виде медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию. Кроме того, премьер выразил благодарность России за организацию авиаперелетов граждан Молдовы из России и транспортировку медицинских грузов из Китая.

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Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией поступает из многих стран мира. Партии защитного снаряжения для медицинского персонала Молдовы были также предоставлены правительствами Австрии, Германии, Румынии, Словакии, Турции, Швейцарии и других стран.

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Теги:
коронавирус, гуманитарная помощь


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