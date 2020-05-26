В Молдову прибыла гуманитарная помощь из Болгарии и Катара

География помощи Молдове расширяется — правительства разных стран направляют в нашу страну защитное снаряжение для борьбы с COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. В Кишиневе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи, предоставленной Республике Молдова правительством Болгарии для борьбы с распространением коронавируса и поддержки медицинского персонала.

В пакет гуманитарной помощи вошли 500 комбинезонов, такое же количество защитных очков и специальных масок. Общая стоимость партии составила 22 728 евро.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты поблагодарил правительство Болгарии за поддержку, оказанную нашей стране. Все пожертвованное снаряжение будет передано в государственные медицинские учреждения Молдовы.

Также сегодня в аэропорту Кишинева приземлился самолет, который доставил в нашу страну гуманитарную помощь из Катара. Партия медицинского снаряжения общим весом в восемь тонн была доставлена чартерным рейсом, организованным Катарским фондом развития.

Ранее во вторник Ион Кику встретился с послом России и поблагодарил правительство РФ за помощь, оказанную Молдове в борьбе с эпидемией COVID-19, в виде медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию. Кроме того, премьер выразил благодарность России за организацию авиаперелетов граждан Молдовы из России и транспортировку медицинских грузов из Китая.

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Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией поступает из многих стран мира. Партии защитного снаряжения для медицинского персонала Молдовы были также предоставлены правительствами Австрии, Германии, Румынии, Словакии, Турции, Швейцарии и других стран.

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