21:26 26 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.73
  • RUB0.25
  • RON3.99
  • UAH0.66
Поиск
”Орден республики”.

Президент на юге страны: решение социальных проблем и орден ветерану

© Photo : Publika
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200526/30371570/prezident-na-yuge-strany-reshenie-sotsialnykh-problem-i-orden-veteranu.html

Глава государства посетил еще один район: там Игорь Додон обсудил с местными властями социально-экономическое развитие территории, а также навестил ветерана ВОВ и вручил ему Орден республики.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую поездку в Кантемирский район.

"Вместе с председателем района Анатолием Икимом обсудили ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, в том числе проблемы сельского хозяйства, водоснабжения, газификации и ремонта дорог", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Ветеран Великой Отечественной Федор Жолнерович награжден Орденом Республики
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Ветеран Великой Отечественной Федор Жолнерович награжден Орденом Республики

По словам президента, далее вместе с главой района они посетили одну из больниц, где на месте изучили обстановку, связанную с распространением коронавируса.

Ветеран Великой Отечественной войны запустила сбор денег для больных COVID-19 врачей>>>

Додон подчеркнул, что в Кантемирском районе один из самых низких показателей заболеваемости: за время эпидемии здесь зарегистрировали всего 21 подтвержденный случай COVID-19, еще 53 человека находятся в медучреждениях с подозрением на коронавирус.

”Орден республики”
© Photo : Publika
Додон продолжает награждать ветеранов: вручены еще два Ордена Республики
Президент выразил благодарность местной администрации и медперсоналу больницы за успешную борьбу с пандемией.

Далее президент навестил 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Митрофана. Ему была вручена высшая награда страны – Орден республики.

"За годы службы Митрофан был удостоен Ордена Отечественной войны II степени и 12 других наград. За почти 60 лет трудового стажа ветеран получил Орден "Трудовая слава". У него семеро детей, 21 внук и 23 правнука", - заключил Додон.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Многодетные семьи и ветераны: президент Молдовы продолжает рабочие поездки
Додон окажет поддержку развитию Международного порта Джурджулешты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин.
Ослабление карантинного режима в Греции
Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ.
Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться