Президент на юге страны: решение социальных проблем и орден ветерану

Глава государства посетил еще один район: там Игорь Додон обсудил с местными властями социально-экономическое развитие территории, а также навестил ветерана ВОВ и вручил ему Орден республики.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую поездку в Кантемирский район.

"Вместе с председателем района Анатолием Икимом обсудили ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, в том числе проблемы сельского хозяйства, водоснабжения, газификации и ремонта дорог", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, далее вместе с главой района они посетили одну из больниц, где на месте изучили обстановку, связанную с распространением коронавируса.

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Додон подчеркнул, что в Кантемирском районе один из самых низких показателей заболеваемости: за время эпидемии здесь зарегистрировали всего 21 подтвержденный случай COVID-19, еще 53 человека находятся в медучреждениях с подозрением на коронавирус.

Президент выразил благодарность местной администрации и медперсоналу больницы за успешную борьбу с пандемией.

Далее президент навестил 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Митрофана. Ему была вручена высшая награда страны – Орден республики.

"За годы службы Митрофан был удостоен Ордена Отечественной войны II степени и 12 других наград. За почти 60 лет трудового стажа ветеран получил Орден "Трудовая слава". У него семеро детей, 21 внук и 23 правнука", - заключил Додон.

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