Более двух миллионов героев уже прошли в строю "Бессмертного полка онлайн"

Видеоряд "Бессмертного полка онлайн" будет транслироваться до конца мая. Шествие в его традиционном виде пройдет 26 июля, после парада ВМФ, уточнил во вторник президент Путин.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Более двух миллионов фотоснимков фронтовиков уже показаны в ходе акции "Бессмертный полк онлайн", которая в 2020 году была организована в формате видеотрансляции в сети Интернет.

По сообщению организаторов, сетевой проект вступил в завершающую стадию, и к концу недели в виртуальном строю пройдут около 2,7 миллионов героев Великой Отечественной войны.

В ходе трансляции шел непрерывный показ фотографий участников войны и записей, рассказывающих о их подвигах и жизни. За время проведения акции к ней присоединились около 23,5 миллиона человек на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного Бессмертного полка polk.press, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в онлайн-кинотеатре "Okko".

Обработка заявок на участие в трансляции все еще продолжается, так как ряд анкет нуждаются в дополнении подробной информацией. Штаб акции поддерживает связь с родственниками героев с помощью уведомлений о необходимости доработки заявок, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Связаться с организаторами акции можно по горячей линии, позвонив по номеру 8-800-20-1945-0. В режиме информирования горячая линия работает круглосуточно, а с 9.00 до 21.00 по московскому времени на вопросы, связанные с трансляцией, отвечают операторы.

"Мы очень ждем и надеемся, что авторы оставшихся недоработанных анкет успеют изменить и отправить их на повторную проверку до завершения трансляции онлайн-шествия – чтобы все герои прошли в онлайн-строю", - сказала Елена Цунаева.

Видеоряд "Бессмертного полка онлайн" будет транслироваться до конца мая. Шествие в его традиционном виде пройдет 26 июля, после парада ВМФ, уточнил во вторник президент Путин.

Президент Молдовы примет участие в параде Победы в Москве>>>

Инициатор проекта "Бессмертный полк-онлайн" - Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

Информационные партнеры: МИА "Россия Сегодня", информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы "СТС", "Победа".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova