Волонтеры Фонда ООН открыли линию психологической помощи пожилым людям

В рамках проекта "Диалог поколений" молодые люди общаются с пожилыми людьми по телефону и по видеосвязи, оказывая психологическую помощь и объясняя, как защититься от коронавируса.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. В течение мая почти 200 одиноких пожилых людей из разных населенных пунктов страны получили психологическую поддержку от волонтеров Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Молдове.

Молодые волонтеры, которые прошли обучение у квалифицированных психологов и врачей, провели телефонные разговоры и видеоконференции с одинокими людьми старше 65 лет в районах Сынджерейском, Теленештском, Резинском и Шолданештском районе. Добровольцы общаются с пожилыми собеседниками, чтобы оказать им эмоциональную поддержку во время социальной изоляции, связанной с пандемией COVID-19.

В рамках проекта "Диалог поколений", инициированного ЮНФПА и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, волонтеры объясняют, как защитить себя от коронавируса нового типа, выслушивают и успокаивают одиноких людей, оказавшихся в трудной ситуации.

В рамках проекта около 300 пожилых людей, живущих в одиночестве, получили пакеты основных гигиенических и пищевых продуктов при соблюдении необходимых мер безопасности.

По данным Национального бюро статистики, в начале 2019 года в Республике Молдова проживало более полумиллиона человек в возрасте старше 60 лет, что составляет одну пятую всего населения. Уровень бедности среди пожилых людей составляет 10,1 процента, что выше по сравнению с общим уровнем бедности в Молдове, который составляет 9,6 процента.

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