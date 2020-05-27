12:18 27 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.72
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Цирк

Кишиневский цирк вошел в состав госпредприятия "Moldova-Concert"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
9310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200527/30376351/kishinevskiy-tsirk-voshel-v-sostav-gospredpriyatiya-moldova-concert.html

Поглощение акционерного общества позволит улучшить финансовое управление цирком, сообщает министерство образования, культуры и исследований.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Завершена процедура передачи Кишиневского цирка государственному предприятию "Moldova-Concert" путем поглощения акционерного общества "Circul din Chișinău". Об этом заявили в Министерстве образования, культуры и исследований.

Целью реорганизации госпредприятия является развитие Кишиневского цирка как учреждения общегосударственного значения и сохранение его здания, имеющего архитектурную и историческую ценность.

Кишиневский цирк, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Когда кишиневский цирк заработает в полную силу – новые подробности

В то же время слияние двух предприятий позволит консолидировать хозяйственно-финансовую и управленческую деятельность государственных активов, отмечает министерство.

Здание Кишиневского цирка было открыто в 1981 году, с цирковой ареной диаметром 13 метров и залом на 1900 мест. В 90-х годах представления в цирке прекратились, здание пришло в аварийное состояние и в 2004 году цирк был закрыт.

В 2006 году было объявлено о реорганизации Кишиневского цирка в акционерное общество, а в 2007 году состоялась его продажа кипрской оффшорной компании. Однако в 2010 году Генеральная прокуратура РМ объявила сделку по приватизации цирка незаконной, а затем приватизация предприятия была признана судом недействительной.

Начиная с 2014 года, после десятилетнего перерыва, возобновила работу малая арена цирка.

В 2019 году Министерство образования, культуры и научных исследований совместно с делегацией Европейского союза приступило к реабилитации большого циркового манежа в рамках Программы "Меры по укреплению доверия" ПРООН.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Судьба Кишиневского цирка: что заявил примар столицы
Забытая история кишиневского цирка
Теги:
цирк


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин.
Ослабление карантинного режима в Греции
Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ.
Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться