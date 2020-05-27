Кишиневский цирк вошел в состав госпредприятия "Moldova-Concert"

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Завершена процедура передачи Кишиневского цирка государственному предприятию "Moldova-Concert" путем поглощения акционерного общества "Circul din Chișinău". Об этом заявили в Министерстве образования, культуры и исследований.

Целью реорганизации госпредприятия является развитие Кишиневского цирка как учреждения общегосударственного значения и сохранение его здания, имеющего архитектурную и историческую ценность.

В то же время слияние двух предприятий позволит консолидировать хозяйственно-финансовую и управленческую деятельность государственных активов, отмечает министерство.

Здание Кишиневского цирка было открыто в 1981 году, с цирковой ареной диаметром 13 метров и залом на 1900 мест. В 90-х годах представления в цирке прекратились, здание пришло в аварийное состояние и в 2004 году цирк был закрыт.

В 2006 году было объявлено о реорганизации Кишиневского цирка в акционерное общество, а в 2007 году состоялась его продажа кипрской оффшорной компании. Однако в 2010 году Генеральная прокуратура РМ объявила сделку по приватизации цирка незаконной, а затем приватизация предприятия была признана судом недействительной.

Начиная с 2014 года, после десятилетнего перерыва, возобновила работу малая арена цирка.

В 2019 году Министерство образования, культуры и научных исследований совместно с делегацией Европейского союза приступило к реабилитации большого циркового манежа в рамках Программы "Меры по укреплению доверия" ПРООН.

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