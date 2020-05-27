12:18 27 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.72
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Ministerul Sănătății

Минздрав представил обновленные данные по ситуации с COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
250 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200527/30376787/minzdrav-predstavil-obnovlennye-dannye-po-situatsii-s-covid-19.html

Обнародована информация о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе поступили 86 пациентов с подозрением на COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Пенсионеры
© CC0 / Pixabay / BM10777
Волонтеры Фонда ООН открыли линию психологической помощи пожилым людям

На сегодняшний день в Республике Молдова выявлено 7 тысяч 305 случаев инфицирования новым коронавирусом, из которых 899 - в Приднестровье.

Среди инфицированных 259 человек находятся в тяжелом состоянии (17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 555 человек - в состоянии средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Выздоровел еще 91 пациент. Общее число выписанных из больниц составило 3 тысячи 975 человек.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 522 случая инфекции среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 356, фармацевты - 20, медсестры - 590, фельдшеры - 81, вспомогательный персонал - 475 человек.

Зарегистрированы также еще пять летальных исходов. Общее число погибших от осложнений на фоне COVID-19 составило 273 человека.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Спасти пораженные коронавирусом легкие: решение найдено
Хроника COVID-19: коронавирус за сутки, консультации для СНГ и пройденный пик
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин.
Ослабление карантинного режима в Греции
Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ.
Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться