Минздрав представил обновленные данные по ситуации с COVID-19

Обнародована информация о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе поступили 86 пациентов с подозрением на COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

На сегодняшний день в Республике Молдова выявлено 7 тысяч 305 случаев инфицирования новым коронавирусом, из которых 899 - в Приднестровье.

Среди инфицированных 259 человек находятся в тяжелом состоянии (17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 555 человек - в состоянии средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Выздоровел еще 91 пациент. Общее число выписанных из больниц составило 3 тысячи 975 человек.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 522 случая инфекции среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 356, фармацевты - 20, медсестры - 590, фельдшеры - 81, вспомогательный персонал - 475 человек.

Зарегистрированы также еще пять летальных исходов. Общее число погибших от осложнений на фоне COVID-19 составило 273 человека.

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