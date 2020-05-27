Мэр Кишинева объяснил либералам, почему нужна акция "Троллейбус Победы"

Генпримар Кишинева Ион Чебан выразил недоумение по поводу инициативы фракции Либеральной партии о запрете "Троллейбуса Победы".

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан не видит никакой пропаганды в том, что на улицах молдавской столицы появился троллейбус с изображениями, посвященными Дню Победы. Он раскритиковал проект городских советников от Либеральной партии, которые выступили против памятной акции.

"День Победы – это официальный праздник. Это победа добра над злом. Какую пропаганду можно усмотреть в поздравлении с Днем Победы? Это празднование 75-летия победы над фашизмом, а не пропаганда", – заявил столичный градоначальник в эфире одного из частных телеканалов.

Чебан напомнил, что в "той ужасной войне погибли, по различным данным, от 50 до 70 миллионов жителей Земли, в том числе многие и в нашем регионе".

Рассмотрение проекта либералов было отложено на следующую сессию мунсовета, дата которой будет установлена позже.

Троллейбус Победы

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова запустило акцию "Троллейбус Победы", приурочив его к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Идею удалось реализовать при содействии Национального координационного комитета "Победа", а также мэрии Кишинева.

Жители города положительно отнеслись к акции, выказав таким образом свое уважение ко Дню Победы.

"Троллейбус Победы" ездит и по улицам Бельц - второго по численности населения города в Молдове.

Он будет ходить в Кишиневе и Бельцах до конца лета.

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